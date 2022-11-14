騙徒扮經營北角實體找換店　港男踩上真店始知被騙　失$136萬人仔

騙徒手法層出不窮，甚至「做足全套」博取目標人物信任。有騙徒假扮北角一間實體找換店，附上懷疑偷拍得來的公司商業牌照副本，在通訊軟件訛稱經營網上電匯服務，有在港男子信以為真，將163萬人民幣匯至「假找換店」戶口，經折算後大約153萬港元，惟遲遲未收到匯款決定到北角的找換店了解，驚揭自己遇騙而報警。警方正跟進案件，暫時未有人被捕。



事主及其友人前往警署協助調查。

消息稱，34歲姓馮報案人與一名內地朋友認識1年多，對方打算從內地匯款到香港，馮經朋友介紹了認識了一名中介人，並將對方介紹給內地朋友，然後錢匯到香港。

該名中介向馮表示，其內地朋友只要將款項匯入到北角的找換店即可，並將一些聲稱屬於該間香港找換店的內地銀行戶口給他過數。據了解，騙徒向受害人報稱經營網上電匯業務，又曾傳送其公司商業牌照的副本，登記地址是北角堡壘街23號地下一間找換店。該內地朋友認為中介人可信，遂將136萬人民過數到指定的內地銀行戶口後，在港的馮卻一直沒有收到款項，而未能與中介人取得聯絡，。

馮今早11時許和友人親自到北角的找換店查詢，該店職員表示那些內地銀行戶口並不屬於他們公司，翻查紀錄後發現並無接過生意。馮認為其內地朋友被騙，遂報警求助。

警員接報到場調查，初步相信相信有騙徒偷拍該間實體找換店牌照，繼而冒認身分行騙，於是安排事主及其友人前往警署協助調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，交由東區警區刑事調查隊第7隊跟進，正追查騙徒和騙款下落。