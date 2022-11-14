金塔刑毀│多區共160個金塔遭蓄意破壞　有骸骨無財物　新界北重災

不少村民會因風水等因素仍會將先人骸骨放在金塔內，但成為歹徒目標。全港過去7個月內發生12宗涉及金塔的刑事毀壞案件，約共160個金塔遭到蓄意破壞和打碎，案發地點以新界北為主，最多一宗更有30個金塔遭到破壞，警方已經展開全面調查，暫未見歹徒針對特定姓氏而犯案，同時排除盜竊行為，呼籲市民如有消息，可與警方聯絡。



新界北總區刑事部行政及支援署理警司關駿軒今日交代案情，指今年4月至今，全港總共有12宗刑事毀壞郊區祖墳金塔的案件，當中10宗發生在新界北，包括打鼓嶺、元朗、屯門和大埔，同時有2宗同類型案件發生在西貢和大嶼山，總共大約160個金塔遭到蓄意破壞和打碎，被破壞的金塔存放先人骸骨，並無放入其他財物，安放在村民安葬先人的祖墳附近，部分金塔擺在祖墳附近小型石屋，部分放在祖墳上方位置，相關祖墳位於郊區，普通市民都能接觸到。警方除了加緊巡邏之外，還會循多個方向展開全面調查，包括犯案動機、會否涉及紛爭和衝突，暫未見歹徒針對特定姓氏而犯案，同時排除盜竊行為。

關駿軒向市民作出呼籲，由於金塔位於郊區，部分更在行山路徑附近，適逢秋高氣爽，不少市民郊遊遠足，並會經過案發現場，如果市民目擊到罪案發生，可以致電999報警，如有任何消息，亦可致電新界北總區情報組24小時熱綫「6658 8268」。

新界北總區刑事部行政及支援署理警司關駿軒交代案情。（林振華攝）

關駿軒強調金塔擺放先人骸骨，亦是其後人的財物，警方對肆意破壞行為作出嚴厲譴責，有關行為除了對先人不敬之外，還會觸犯法律，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，一經定罪，最高可被判囚10年，市民切勿以身試法。

據了解，破壞金塔行為涉及11個地點，最多1宗更有30個金塔遭到破壞。

新界鄉議局本月3日在facebook表示，當日位於元朗厦村鄉的一個殯葬區內，有50多個金塔被發現遭人惡意破壞，局方表示強烈憤慨，並予以最嚴厲譴責，除了厦村鄉之外，近日在屯門及大埔亦發生類似事件。

局方強調破壞祖墳不單屬於刑事罪行，驚擾先人安寧，用心歹毒，天理難容，更是對新界原居民族群的嚴重挑釁，促請警方盡快將案件查個水落石出，將破壞者繩之於法，重申山邊殯葬權屬於受《基本法》所保障的新界原居民的合法傳統權益，促請政府相關部門加強對原居民殯葬區的巡邏和保護，確保原居民先人不受驚擾，保障新界鄉郊社會的和諧穩定。