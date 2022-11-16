金塔刑毀｜水尾村山墳13金塔遭破壞　村長斥：千祈唔好玩呢啲嘢

本港近半年總共大約160個金塔遭到蓄意破壞和打碎，單單是今年4月至今已有12宗刑事毀壞郊區祖墳金塔的案件，當中10宗發生在新界北包括打鼓嶺、元朗、屯門和大埔，西貢和大嶼山亦發生2宗同類型案件。



錦田水尾村、元朗祥降圍和錫降村先人金塔在短時間內相繼被毀，令人猜測為同一幫人所為。慘被騷擾的包括元朗錦田水尾村後山一個墳地，村代表鄧仲怡向《香港01》透露，後山一個墳地有13個先人金塔遭破壞，村民發現家族的金塔墳頭被破壞後心情低落，亦需花費金錢補上新的金塔及進行法事「損失都好大」。他強烈譴責破壞者的行為，揚言叫破壞者「千祈唔好玩呢啲嘢」，希望警方盡快緝兇。



水尾村原居民代表鄧仲怡今（16日）接受《香港01》訪問指，他在11月4日接到村民及行山人士反映，發現後山殯葬區十多個金塔被毀，初時以為後人搬墳，不以為然。不過事隔數日，上週六（12日）有村民再行山，發現殯葬區仍然一片凌亂，細看之下發現金塔碎片中有骸骨「證明唔係搬墳」，疑遭惡意破壞，於是通知村長報案求助。

被毀的金塔群位處於路邊矮山坡，在涼亭對上100呎左右，比較容易到達，除了上述13個金塔被毀外，水頭村、水尾村其他墳頭安然無恙。鄧村長收到消息後，立即到墳頭視察，並發短訊通知所有村民上山確認先人祖墳是否完好。

據鄧村長指，被毀壞的金塔屬於水頭村鄧氏其中一個家族，其後人並不涉足政治，他們已就事件報警求助。鄧村長對於有人惡意破壞金塔表示十分氣憤，並指有村民發現先人的金塔墳頭被破壞後心情低落，之後亦嘗試修復，補上新的金塔及進行法事，直言「損失都好大」。鄧村長對於行為強烈譴責，呼籲破壞者「千祈唔好玩呢啲嘢」，不要再破壞先人安靜之所，以免與村民起衝突。

鄧村長對於行為強烈譴責，揚言叫破壞者「千祈唔好玩呢啲嘢」，不要再破壞先人安靜之所。（香港01記者攝）

廈村鄉兩村近20個金塔被毀

先人金塔遭毀壞，令村民大感困擾。其中在元朗廈村鄉，村民向《香港01》透露祥降圍和錫降村同樣在11月4日，有村民發現近20個金塔被毀，分別屬於兩房家族，均無與人結怨。金塔的位置也鄰近路邊，停車後步行一分鐘即可到達。

另外警方周日（13日）接報，打鼓嶺虎地坳有5個金塔被毀，損失約400元。記者到現場視察，墳地正處於馬路旁邊，有人用帆布掩蓋先人骸骨，以待擇日重新安置。

警方日前（14日）交代案情，指今年4月至今，全港總共有12宗刑事毀壞郊區祖墳金塔的案件，當中10宗發生在新界北，包括打鼓嶺、元朗、屯門和大埔，同時有2宗同類型案件發生在西貢和大嶼山，總共大約160個金塔遭到蓄意破壞和打碎，被破壞的金塔存放先人骸骨，並無放入其他財物，安放在村民安葬先人的祖墳附近，部分金塔擺在祖墳附近小型石屋，部分放在祖墳上方位置，相關祖墳位於郊區，普通市民都能接觸到。警方除了加緊巡邏之外，還會循多個方向展開全面調查，包括犯案動機、會否涉及紛爭和衝突，暫未見歹徒針對特定姓氏而犯案，同時排除盜竊行為。

警方向市民作出呼籲，由於金塔位於郊區，部分更在行山路徑附近，適逢秋高氣爽，不少市民郊遊遠足，並會經過案發現場，如果市民目擊到罪案發生，可以致電999報警，如有任何消息，亦可致電新界北總區情報組24小時熱綫「6658 8268」。

警方指全港過去7個月內發生12宗涉及金塔的刑事毀壞案件，約共160個金塔遭到蓄意破壞和打碎。（資料圖片）

新界鄉議局本月3日在facebook表示，當日位於元朗厦村鄉的一個殯葬區內，有50多個金塔被發現遭人惡意破壞，局方表示強烈憤慨，並予以最嚴厲譴責，除了厦村鄉之外，近日在屯門及大埔亦發生類似事件。

局方強調破壞祖墳不單屬於刑事罪行，驚擾先人安寧，用心歹毒，天理難容，更是對新界原居民族群的嚴重挑釁，促請警方盡快將案件查個水落石出，將破壞者繩之於法，重申山邊殯葬權屬於受《基本法》所保障的新界原居民的合法傳統權益，促請政府相關部門加強對原居民殯葬區的巡邏和保護，確保原居民先人不受驚擾，保障新界鄉郊社會的和諧穩定。