兩內地援交女遭假嫖客劫盜皮肉錢　 兩港男被捕揭專針對內地女

最近兩個月先後有兩名內地援交女子遭「假嫖客」打劫或盜取「皮肉錢」，警方經調查後昨日拘捕兩名本地男子，包括一名主腦，揭發犯罪集團分工仔細，而且專門針對內地援交女子作為獵物，相信行動瓦解本地一個犯罪團夥，調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。



灣仔警區總督察（調查二）劉曉徽（左）交代案情。（黃偉民攝）

兩名涉案本地男子分別是36歲主腦及40歲同黨，報稱無業和任職地盤工人，前者已被暫控一項行劫罪及一項盜竊罪，後者則已被暫控一項盜竊罪，案件將於明日上午在東區裁判法院提堂。

據了解，犯罪集團覷準內地援交女子遇事後不敢報警求助，所以視該類女子作獵物針對犯案，案中兩名受害援交女子分別24歲姓陳和26歲姓李，以度假形式來港，今次和犯罪集團在灣仔霎東街和尖沙咀金巴利道的酒店房間相約會面，原定不會過夜，交易金額大約1000元。

灣仔警區總督察（調查二）劉曉徽今日（16日）交代案情指，指上月26日和本月9日，警方接獲兩名報稱來港旅行、分別24歲和26歲的中國籍女子報案，指各自透過網上交友平台認識一名男子，繼而相約到酒店會面，涉案男子趁事主不為意時，用不同手法犯案，包括亮出12吋長生果刀劫財，以及暗中盜取現金逃去，兩名女受害人合共損失約2.9萬元，無人受傷。

劉又說，灣仔警區刑事部人員經案情分析和深入調查後，發現犯罪團夥分工仔細，部分人負責在網上尋找年輕女子作為目標，以及相約對方到酒店會面，另安排同黨赴約下手，並且有人在酒店一帶「睇水」。警員昨日在屯門及元朗區作出拘捕，檢獲一批懷疑與案件有關的證物，包括一把生果刀、懷疑疑犯犯案時身穿的衣物，以及起回約9,230元現金等。

劉強調行劫和盜竊是嚴重罪行，根據《盜竊罪條例》，最高可被判囚終身監察和10年，警方將會繼續打擊相關罪行。