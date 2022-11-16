83歲精靈阿伯智破「猜猜我是誰」電騙案　騙徒圖索6萬元斷正被捕

「猜猜我是誰」電話騙案沒有遏止迹象，但愈來愈醒目市民提高警覺，甚至智破騙局助警破案。一名83精靈老翁昨日（16日）收到騙徒來電冒認其兒子，稱急需6萬元現金，老翁事後查證後知道自己遇騙而報警求助，人員趁一名騙徒前往收錢時作出拘捕，老翁幸保不失。



九龍城警區重案組第1隊主管胡穎珈偵緝督察交代案情。（林朗天攝）

涉案30歲男子是詐騙集團其中一名成員，負責向受騙目標收取騙款，涉嫌「串謀詐騙」罪名被捕，現正被扣查。

九龍城警區重案組第1隊主管胡穎珈偵緝督察交代案情指，一名住在紅磡的83歲老翁昨早收到來電，對方冒認是其兒子，訛稱因醉酒而干犯刑事罪行，目前被警方扣查，需要6萬元保釋金，老翁事後和家人取得聯絡，發現自己遇騙，隨後報警。九龍城警區人員接報後立即跟進，同日早上在老翁寓所附近一帶埋伏，直至中午時分，人員見到一名男子聲稱是老翁兒子的朋友，要求老翁交出現金，人員上前將他拘捕，老翁在事件中沒有損失。

胡又說，九龍城警區上冋和本月偵破兩宗同類型案件，總共拘捕2男1女，呼籲市民關心身邊長者，不時向他們傳達防騙資訊，提醒他們如果收到不明來電，對方聲稱是自己親友，同時被警方扣留，再用不冋藉口要求交出金錢應急可以向對方查問哪間警署，事後致電警署或親友求證，如有懷疑，可以致電999或「防騙易18222」。