尖沙咀酒吧兇殺案｜再多1人被捕　共7男被控　案件明年1月再提堂

前年10月尖沙咀一間酒吧，有兩派黑幫因身體碰撞引發打鬥，釀成1死3傷，案件列作「謀殺」及「傷人」處理，警方一度拘捕12人，當中7名男子各自被控告一項謀殺罪、一項襲擊致造成身體傷害罪及兩項傷人罪，案件將於明年1月30日在東區裁判法院再次提堂，警方經調查後，今日（16日）在九龍城區拘捕一名35歲姓許男子。



一名酒吧男職員送院時昏迷，隨後證實死亡。（資料圖片）

案發於前年10月6日凌晨時份，兩批黑幫人馬「和勝和」及「14K」在尖沙咀柯士甸道金門商業大廈閣樓酒吧內發生爭執，有人隨後「吹雞」，召來10多名惡漢在店內大肆破壞，雙方繼而發生打鬥，有14K背景的職員和顧客被「爆樽」施襲，最終4名職員受傷，部分人更是14K猛人「九指華」門生，4名傷者送往伊利沙伯醫院接受救治，其中一名36歲傷者頭部重創，同日凌晨1時30分證實死亡；另外3名傷者經治理後已經出院。

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警方前年10月至去年11月期間拘捕11名男子及一名女子，年齡介乎23至54歲，當中7名男子，年齡介乎23至42歲，已各被控告一項謀殺罪、一項襲擊致造成身體傷害罪及兩項傷人罪，案件將於明年1月30日在東區裁判法院再次提堂，餘下4男1女年齡介乎27至54歲，經調查後已獲無條件釋放，西九龍總區重案組繼續調查案件。