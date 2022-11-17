客貨車誤闖山頂盧吉道禁區　被困窄彎撞爆玻璃　凌晨仍未脫險

山頂發生客貨車誤闖禁區窄路被困事件。昨日（16日）下午時份，一輛客貨車疑因司機不諳山頂道路，跟GPS導航誤入車輛不能駛進的盧吉道，惟行至一段相當狹窄的轉彎位時，車輛「唔上唔落」不能動彈，司機經嘗試扭軚前退後進，仍未能離開險地，最終連車側乘客位的玻璃窗亦被鐵欄撞爆，司機只好報警求助。然而，由於路面太窄加上客貨車車身甚闊，警員到場後亦苦無對策。據了解，警方正聯絡相關部門及拖車公司等協助，惟至今日（17日）凌晨2時，客貨車仍然未能脫困。



警方回覆指，於16日下午2時54分，接獲一名外籍客貨車司機致電求助，指其車輛由於路況太窄，被困在盧吉道。警方將案件列作「求警協助」，而車輛至17日凌晨仍未駛離上址。

山頂盧吉道彎多路窄，過往不時有車輛誤闖被困，當中亦有涉及職業司機。而涉事車輛即使脫困後，亦會全身「戰績」花痕纍纍。不過，早前有一名的士司機，將其「職業司機成功通過山頂盧吉道全過程、車身最後依然完整無損」的影片放上網，網民對其駕駛技術之佳，嘖嘖稱奇。

盧吉道屬機動車輛禁區，路口設有「持許可證者方可進入」的路牌。翻查資料，該道路部份路段只闊約1.7米，而且多達30餘個彎位，真正「彎多路窄」。之前有的士誤闖盧吉道被困，最終警方向司機發出定額罰款通知書。

警方及消防處等，亦須購入特別的小型車輛，以便在山頂地區特別是盧吉道，作為巡邏及救援之用。其中警方於今年中引入小型巡邏車Suzuki Hustlers，其車身嬌小玲瓏，能在狹窄的山路穿梭；而消防處亦為山頂消防局添置了Suzuki小型客貨車作為消防車輛；救護車則為平治的輕型救護車，其體積比標準救護車為小，適合於前往途經路面較狹窄的召喚地點。