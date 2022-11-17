跨部門反走私行動起300萬元貨品　包括受管制珊瑚及子宮頸癌疫苗

警方聯同海關人員，昨晚（16日）在大嶼山一帶進行反走私聯合行動。起獲100箱、約值300萬元的走私貨物，包括懷疑受管制珊瑚、子宮頸癌疫苗等，暫未有人被捕。



警方表示，水警小艇分區、水警總區特遣隊及水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊根據線報及經深入調查後，昨晚（11月16日）在香港西面水域一帶進行反非法入境及反走私行動。

行動期間，人員發現一艘沒有航行燈的可疑快艇在大嶼山大蠔灣內徘徊，及後有4名可疑男子在附近岸邊出現。上述快艇隨即駛近岸邊，而4名可疑男子則將輕型貨車上的懷疑走私貨品搬至快艇上。人員隨即採取行動上前截查，惟所有可疑人立即跳上該艘快艇並經東涌往西面高速逃走，該快艇最終在香港國際機場以西離開香港水域。

人員在貨車上及岸邊檢獲約100箱懷疑走私物品，包括龍蝦、二手電子產品、懷疑受管制珊瑚、懷疑子宮頸癌疫苗、一批懷疑藥劑製品及食材等，總市值約300萬元。案件列「企圖輸出未列艙單貨物」，交由海關繼續跟進調查。

根據《進出口條例》，走私屬嚴重罪行任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。