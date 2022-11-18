兩老翁收「猜猜我是誰」電話　機警郵局職員揭發　助警拘2黑幫男

兩名老翁收到「猜猜我是誰」詐騙電話，騙徒訛稱是老翁的兒子，被警方拘捕，需要繳交保釋金，兩老翁不虞有詐，遂應要求到郵局見面。幸好郵局職員見到其中一名老翁憂心忡忡，四處徘徊，遂上前諸問，終揭發騙案。警方接報後到場調查，最終以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕18歲及25歲男子，二人有黑社會背景，現正調查二人是否受集團指示犯案。



警方今午交代案情。（黃偉民攝）

深水埗警區重案組第二隊主管黃瀚緯高級督察交代案情指，警方昨日（17日）下午接獲一名郵局職員報案，指郵局內有一名老翁憂心忡忡，四處徘徊，職員經詢問後，發現老翁自稱收到兒子的電話，並聲稱被警方拘捕，需要到郵局繳交10萬保釋金予指定接頭人。深水埗情報組人員接報後，立即到郵局接觸該名71歲老翁，並阻止老翁受騙。及至下午3時45分，一名18歲無業男子出現並試圖與老翁交收現金時，被警方即場拘捕。

此外，警方調查期間，亦發現另一名82歲老翁在同一間郵局逗留，調查發現原來他亦是電話騙案受害人，同樣收到自稱是兒子的電話，對方聲稱被警方拘捕，要求他到郵局見面，及後騙徒又要求老翁轉到尖沙咀街頭交保釋金。情報組人員於昨晚6時半，在一名25歲男子出現及試圖收取老翁7萬元保釋金時，將其拘捕，他報稱是酒保。

被捕兩名男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」，二人均有黑幫背景，現正被警方拘留調查，兩宗案件交由深水埗警區跟進，不排除有更多人涉案被捕。警方正調查二人是否受集團指示犯案。