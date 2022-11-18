5宗「猜猜我是誰」電騙　3長者因夠警覺與遇貴人保不失　警拘6人

「猜猜我是誰」電話騙案仍然猖獗，長者稍一不慎即被「假兒子」欺騙中招，西區警區人員近日偵破5宗同類案件，雖然其中兩名受害人合共損失11萬元，但另外三人憑自身警覺，甚至得到機警保安員或銀行職員的協助，因而揭發遇騙，成功幫到警方拘捕6名騙徒。



西區警區重案組第二隊主管黃立人督察（左）交代案情，西區警區警民關係組助理警民關係主任羅錦峯督察（右）則強調「防止詐騙 人人都可以做得到」，只要警民合作，就能阻止騙案發生。（梁偉權攝）

涉案5男1女分別報稱廚師、倉務員或無業，當中被捕男子年齡介乎20至32歲，女子則是17歲，6名被捕人中，其中4人被暫控「企圖欺詐」和「欺詐」罪名，其餘兩人仍然被扣查，警方不排除他們因「揾快錢」而被詐騙集團招攬。

西區警區重案組第二隊主管黃立人督察交代案情，指69歲老婦前日（16日）報案稱收到騙徒假冒兒子的來電，訛稱因捲入刑事案件而被警方扣留，需要5萬元申請保釋，由於老婦事前收過警方相關宣傳，所以立即通知家人揭發騙案報警，西區警區人員展開埋伏，成功拘捕兩名打算接收騙款的男子。

同日一名85歲老婦收到類似來電，騙徒假扮其兒子索取3.5萬元作為保釋金，受害人打算在寓所屋苑附近向騙徒交錢，保安見狀經了解後報警，西區警區聯同將軍澳警區刑事部在案發3小時內在將軍澳區拘捕兩名騙徒，在其中一人身上檢獲6萬元騙款，人員經調查後，發現兩人和另外兩宗發生在將軍澳寶明苑和寶林邨的同類案件有關，兩名受害人分別損失5萬元和6萬元。

至於一名83歲老婦昨日同樣收到「假兒子」來電，要求她代交10萬元保釋金，她按照指示前往香港仔一間銀行提款，銀行職員思疑報警，西區警區人員接報後展開埋伏，拘捕前來收取騙款的一男一女。

警方展示在案中搜獲的證物。（梁偉權攝）

西區警區警民關係組助理警民關係主任羅錦峯督察表示，西區警區一直重視相關案件，向區內市民和銀行職員宣傳防騙資訊和罪案趨勢，強調「防止詐騙 人人都可以做得到」，只要警民合作，就能阻止騙案發生，市民如有懷疑，可致電防騙易熱綫「18222」。