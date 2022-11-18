屯門洗碗工場聘黑工　11人判監最少15個月　涉7名免遣返聲請人士

入境處調查人員早前一連兩日（14日至15日）進行的「突破行動」中，在屯門一間洗碗工場及一幢住宅大廈，合共拘捕11名非法勞工，包括10名越南籍及一名印度籍人士。當中有八人持「行街紙」，其中七名為免遣返聲請人士；另外有三名為非法入境者。昨日（17日）在沙田裁判法院被判入獄，監禁15個月至16個月。



在屯門一間洗碗工場內，入境處拘捕了八名非法勞工，包括七名越南籍男女及一名印度籍女子，年齡介乎21歲至50歲。被捕時，他們正在從事洗碗工作。在檢查身分證明文件期間，他們均出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），及後的調查發現其中七名為免遣返聲請人士。一名涉嫌聘用該八名非法勞工的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。

翌日（15日）的「突破行動」，處方在屯門一幢住宅大廈內拘捕了三名非法勞工，包括一名越南籍男子、兩名越南籍女子，年齡介乎50歲至52歲。被捕時，他們正在從事清潔工作。在檢查身分證明文件期間，他們未能出示任何有效旅行證件，而及後的調查發現他們為非法入境者。

11名非法勞工於昨日（17日）在沙田裁判法院被判入獄，監禁15個月至16個月。他們涉嫌未得入境處處長授權而留在香港，或受遣送離境令或遞解離境令規限，或違反在香港入境時對其施加的逗留期限下，留在香港，接受僱傭工作。此外，其中三名越南籍男女 ，亦被控非法入境。同時，一名越南籍女子亦被控一項使用偽造身份證。