O記巡西九龍多個娛樂場所拘21人　其中5男涉多宗傷人案

有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同西九龍反三合會行動組、油尖警區反三合會行動組及西九龍機動部隊人員昨日（18日）晚上展開代號「亮擒」（CATCHLIGHT）的反三合會行動，以打擊區內非法活動。行動中，警方共拘捕21名男女，並發現其中5名男子與多宗傷人案有關。警方重申，對黑社會及暴力罪案絕對零容忍，將會繼續打擊暴力罪案及黑社會活動。



（警方提供）

昨晚警員突擊搜查區內多個娛樂場所，拘捕3名年齡介乎27至51歲的本地男子，分別涉嫌「在公眾地方擾亂公共秩序」及「誤導警務人員」。此外，警員亦拘捕5名年齡介乎18至34歲本地男子，涉嫌「傷人」，調查顯示被捕5名男子與連日來多宗傷人案有關。

另外，油尖警區反三合會行動組及重案組打擊非法賭博行動，突擊搜查彌敦道525號一住宅單位，搗破一個懷疑釣魚機非法賭檔，並於場內拘捕一名45歲姓易本地男子，涉嫌「經營賭博場所」；場內8名本地男子及4名本地女子，年齡介乎18至51歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲5部釣魚機及約1.2萬元賭款。行動仍在進行中，所有被捕人士正被扣留，不排除有更多人被捕。