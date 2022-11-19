屯門貨車撞路牌翻側　18歲女乘客遭貨斗壓斃　男司機涉危駕被捕

屯門公路發生奪命車禍，今早（19日）11時57分，警方接獲報案，指一輛運送枱布的中型貨車沿青山公路—藍地段往兆康方向行駛，當駛至藍地交匯處時期間，據報失控撞向路中石壆及兩個路牌，然後翻側。18歲女乘客被拋出車外，其後被貨斗壓着陷入昏迷，21歲男司機則自行爬出車廂，馬路遺下約10米左右的刮痕。大批警員、消防及救護員接報趕赴現場救援，惟證實女乘客當場死亡；而男司機則肩部及腳部受傷，臥床送院檢查。車禍後警員在場指揮交通及調查意外成因。現場消息指，女死者與男司機為情侶關係。



中貨翻側後，18歲女乘客被貨斗壓斃，警員以綠色帳篷遮蓋屍體。（翁鈺輝攝）

相關報道：屯門奪命車禍│18歲女死者去年喪父 上周帶男友見家長 母哭斷腸

18歲女死者張尉彤，消息稱車禍後她被貨斗壓着困在車底，當場已無知覺，由消防員救出身首異處，當場證實死亡，其遺體被抬到路旁草叢，等候舁送殮房作進一步處理。



涉事21歲男司機姓文，清醒被送往屯門醫院治理，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查，案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。

警方呼籲任何人士如目睹意外發生經過或有任何相關資料提供，可致電3661 3800與調查人員聯絡。

涉事21歲男司機姓文，清醒被送往屯門醫院治理，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。