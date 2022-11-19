單獨行山出事死亡率近10%　警籲市民下載GPS程式　助縮短搜救時間

秋冬時節，不少港人愛到郊外行山遠足，然而本港近年發生多宗行山意外，當中不少個案是市民獨自出行時遇險出事。警務處東九龍總區失蹤人口調查組，聯同消防處、漁農自然護理處以及民安隊，今日（19日）推出「山友同行」計劃，向市民宣傳行山安全，同時建議市民在行山前，應下載具衛星定位系統（GPS）的電話程式，以協助人員進行山嶺搜救工作。



東九龍總區總督察（行動）傅駿業表示，根據警方數字，直至去年9月至今年8月，東九龍總區共有256宗涉及警隊聯合其他政府部門進行有關山嶺搜救行動。其中， 接近90%個案在西貢區發生，其餘則分布在將軍澳及黃大仙區。而搜救行動中，涉及單獨遠足的行山人士約佔30%，其餘涉及結伴遠足的行山人士則佔70%。

值得一提，行山人士發生意外而被尋回後，不幸離世的個案大多集中於夏天時份，即4月至10月期間。當中，如行山時發生意外，單獨行山的死亡率接近10%，相反結伴同行的死亡率則低於4%。傅駿業續指，原因為家人大多是發現失蹤事主遲遲未歸家，同時又未能聯絡，故多在當晚或翌日才報案，以致增加搜索難度，延遲事主獲得救治的時間。

今年2月有女子獨自行山時失蹤，民安隊人員當時游繩到大浪灣海邊搜索，終發現一名昏迷女子，她身體多處受傷，及後證實已經死亡。（資料圖片）

警方呼籲行山人士，應下載具衛星定位系統（GPS）的電話程式，如漁護署「郊野樂行」應用程式，協助人員進行山嶺搜救工作，當啟動程式的「遠足留蹤」功能及定位系統後，程式會在24小時內自動記錄使用者的位置，若發生意外，搜救人員可按相關記錄搜尋相關人士，縮短搜救時間，而數據亦會在7日後會刪除，不涉及私穩問題。