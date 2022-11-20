少年警訊今年首辦中式升旗比賽　超過80間中小學隊伍參賽

為了加深中小學生對懸掛國旗及升旗儀式的認識、培養學生的國家觀念，以及推動國民教育和加強國民身分認同，警務處「少年警訊」今年首次舉辦中式升旗比賽，吸引超過80間學校派出隊伍參賽，決賽暨頒獎典禮昨日（19日）下午於太子警察體育遊樂會室內運動場舉行，警務處副處長（行動）袁旭健、警務處行動處處長陳俊燊、警務處助理處長（公共關係）暨少年警訊中央諮詢委員會主席陳東，以及警務處公共關係部總警司暨少年警訊計劃主席曾淑賢應邀擔任主禮嘉賓，向一眾得獎者頒發獎項。



少年警訊今年首次舉辦中式升旗比賽，比賽分為小學組及中學組，目的加深中小學生對懸掛國旗及升旗儀式的認識，推動國民教育及培養學生的國家觀念，並加強學生對國民身份認同。（警方提供圖片）

袁旭健在頒獎禮上致辭時表示，升旗儀式加強青少年對國民身份的認同，讓他們了解國旗、國徽及國歌是國家的象徵及標誌，必須予以尊重，透過升旗訓練及比賽，可以令青少年進一步認識國家自強不息的精神，少年警訊由去年開始更安排義務步操教官到中小學教授學生中式升旗，加強學生認識國旗、國歌、學習升旗禮儀，以及對懸掛國旗的技巧，至今已經訓練超過300名老師和中小學生。

袁續指，為了加深少年警訊會員對國家及國情的認識，少年警訊打算通關後將會舉辦不同的內地交流活動，包括安排會員到大灣區實習、參觀高新企業及科技公司、與內地青少年交流，以及參與國家或國際重大體育賽事義工活動，讓會員可以親身了解國家發展，增強青少年對國家的認識，少年警訊會繼續和不同持份者及機構攜手合作，舉辦多元化活動，培養少年警訊會員成為對社會有承擔、具有國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代。

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少年警訊旨在培育會員成為「青年領袖·滅罪伙伴」，當中中式升旗比賽是少年警訊新策略「IDEAS」下「Discipline - 守法自律」其中一項主題活動，比賽由本年9月開始，分為初賽、準決賽及決賽三個階段，初賽由學生拍攝及網上遞交一鏡到尾的升旗儀式短片參賽，比賽反應熱烈，總共吸引超過80間中小學隊伍參賽，升旗比賽由2人任護旗手及1人任升旗手，評審按儀表、隊形、步操動作、口號、升掛旗幟、動作及時間配合評分。

準決賽本月5日在警察體育遊樂會舉行，並選出新界南總區、西九龍總區、水警總區、新界北總區、港島總區及東九龍總區一共6個總區的冠軍、亞軍及季軍，各總區的冠軍在決賽中角逐全場總冠軍、總亞軍、總季軍，比賽更增設「最佳擎旗手」獎項，表揚擎旗有出色表現的學生。