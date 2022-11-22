警深水埗先後搗兩賭檔拘8男女　檢770萬元百家樂投注紀錄

深水埗警區特別職務隊展開代號「戈壁（CROWBEAK）」及「風盾（WINDSHIELD）」冚賭行動，本月17日及21日，先後在長沙灣道及基隆街兩單位，搗破懷疑非法網上百家樂賭檔及懷疑非法釣魚機賭檔，並在涉案百家樂賭檔檢獲2部電腦、6個電視屏幕、1張百家樂賭枱、約770萬元的投注紀錄、約33萬元籌碼及約2,000元賭款；亦在涉案釣魚機賭檔檢獲多部賭博遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約1,700元賭款。



行動中，人員共拘捕2男6女（21至65歲），分涉「管理賭博場所」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及「未能出示身份證明文件」被捕，其中1名女子為印尼籍。部份被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被罰款。

被捕人士中，2名本地男子已分別被暫控一項「管理賭博場所」及一項「營辦賭博場所」；3名本地女子已被暫控各一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於12月上旬及中旬，在西九龍裁判法院提堂。另外1名49歲本地女子及1名57歲本地女子，則已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到；剩餘1名40歲印尼籍女子，現正被扣留調查。