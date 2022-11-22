車房4漢圍罵「咖啡仔」　警封場拘捕兼拖車　網民：似深水埗Error

駕駛者最拍抄牌，所以在路上見到「咖啡仔」必定避之則吉。網上今日瘋傳多段影片及照片，顯示一名交通督導員（俗稱「咖啡仔」）於深水埗福華街及楓樹街交界巡邏期間，疑因抄牌與附近車房3名職員起口角，3名惡漢湧前破口大罵，「咖啡仔」瞬間「敗走」。惟事件如電影般出現「反高潮」，其後大批警員到場圍封涉事車房，在場拘捕4名男子，最終更將阻街的車輛拖走，原本惡形惡相的大漢霸氣全失。

警方回覆指，事件中4名男子因車輛抄牌問題向警員指罵，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，其中3人更因無帶口罩而被開罰款告票，即每人要罰款5,000元。

影片在網上瘋傳惹來網民熱議，不少人形容結局出乎意料，更笑稱涉事車房惡煞似是「深水埗Error」。



涉事相片在網上瘋傳，有網民笑稱車房惡煞是「深水埗Error」。（網上圖片)

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網傳片段中，3名男子相信為車房職員，一人染髮男子身形魁梧兼打赤膊，另外兩名男相信是其同伙，3人同樣穿着拖鞋，只見他們圍着「咖啡仔」，急步跟着對方走，更不時指手劃腳。由於3名惡然來勢兇兇，全部沒戴口罩在指罵，交通督導員寡不敵眾，只好轉身走人，詎料3男子沒有罷休，繼續跟從「咖啡仔」追罵，鬧足一個街口。

事件沒有就此告一段落，交通督導員「敗走」後沒有輸，因網上另有影片和相片顯示後續發展，只見事發不久後有大批警員到場增援，數輛衝鋒警車亦到達現場，將涉事車房圍封，一眾便衣警員浩浩蕩蕩在車房門口調查。最終見到其中3名男子被反手鎖上手扣帶上警車，其拖車亦奉召到現場，最少將3輛阻街的車輛拖離現場。

網民笑言似「深水埗Error」 警方拘4男涉公眾地方行為不檢

一批相片在網上瘋傳，其中一張是拍得4名惡煞，當中包括造型突出的金髮赤膊男，有網民笑稱貌似男子組合，更替他們改名為「深水埗Error」。不少網民認為他們的行為自作自受，「喺自己搵食地方搞事，人地覆桌（報復）最終又搞着自己」；更有人抱怨追罵交通督導員此舉，反影響附近違泊的街坊，「之後有排玩，日日洗太平地」。

警方表示，今日（22日）早上約10時30分，4名男子在深水埗楓樹街及福華街交界懷疑因車輛抄牌問題情緒激動，並向兩名男警務人員指罵。4名本地男子（年齡介乎28至32歲）涉嫌在公眾地方行為不檢被捕。當中3名被捕男子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，遭罰告票。被捕男子現正被扣留調查。案件中無人受傷，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，在指明公眾地方及《第599F章》處所須佩戴口罩，如沒有合理辯解將會發出定額罰款單，向違例人士罰款5,000元。

去年警方引入流動攝錄隊交通執法行動，警員利用手持攝影器材，以掃射方一式拍攝車牌，今年更推出人工智能「自動抄牌」，大大增加抄牌速度。今年年初的財政預算案，更披露在2021/22年度的「罰款、沒收及罰金」，過去一年一共發出超過337萬張「牛肉乾」，為庫房進帳10億。