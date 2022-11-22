曾轉載七欖播錯國歌　42歲速遞員被控煽動意圖罪　明日提堂

警務處國家安全處昨日（21日）上午拘捕一名42歲男速遞員，涉嫌透過不同社交平台，多次發布具引起他人憎恨中央政府及香港特別行政區政府、煽惑他人使用暴力及煽惑他人侮辱國旗和國歌的煽動意圖帖文，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「作出具煽動意圖的作為」罪，案件將於明日（23日）上午在西九龍裁判法院提堂。



據悉，男子報稱任職速遞員。於去年至今年期間，在其個人社交平台，包括Instagram、Facebook、Twitter的帳戶內，持續發佈具煽動意圖的訊息，曾提及「要為香港抗爭」、「黑暴自我訓練」等字眼，並呼籲不滿防疫政策的市民反抗，企圖延續違法行為。

消息指，早前在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球賽播錯國歌一事，被捕男子亦有轉載南韓舉行「亞洲七人欖球系列賽第二站」時，主辦機構將中國國歌誤播《願榮光歸香港》的片段，並自行配上文字，大致內容為感謝「承認香港國歌」。執法人員認為，發佈文字具「港獨」意識，涉嫌侮辱國歌，侵犯國家尊嚴，會引發及煽動其他反政府人士仿傚轉載。

警方提醒市民，「作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪已可被判處監禁兩年。市民切勿以身試法。