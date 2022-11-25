警方食環西九聯合行動揭6人無戴好口罩　連累波樓機舖停業3日

警方表示，旺角警區行動部、反三合會行動組、區牌照組、特別職務隊、西九龍機動部隊，聯同食環署，昨日（11月24日）進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）及「松塔」（PINETOWER）的反罪惡行動，突擊巡查區內食肆及表列處所，以提醒持牌人及市民嚴格遵守防疫規例。



(警方圖片)

行動中，人員於巡查區內表列處所期間，於一間遊戲機中心發現1名男子、以及一間桌球室內發現5名男子，未有妥善佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章）。人員遂對該6人發出定額罰款告票，並以傳票檢控該兩個場所之負責人。上述兩間處所均需於未來3日停止營業。

另外，反三合會行動組於廣東道搗破一個非法賭博場所，一共拘捕4男3女，年齡介乎32至56歲，分別涉嫌「管理非法賭博場所」、「協助管理非法場所」、「於賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》（第599F章）；而旺角警區特別職務隊亦於鴉蘭街一單位內，拘捕9男17女，年齡介乎22至75歲，分別涉嫌「管理非法賭博場所」、「協助管理賭博場所」、「於賭博場所內賭博」、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》（第599G章）。