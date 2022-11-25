元朗55歲女子針灸後氣胸亡　74歲無牌男中醫被改控誤殺

警方昨日（24日）將一宗前年在八鄉發生的未經註冊作中醫執業案改列作誤殺案。事發2020年12月10日，一名55歲女子在八鄉錦上路的住所內，接受一名現年74歲男子的中醫針灸及診療，女子3小時後出現呼吸困難徵狀，其後不治。警方調查後，證實該名中醫為無牌行醫，驗屍結果亦顯示，死者因為背部穿透性刺傷導致氣胸致死。



警方表示，在當日晚上10時34分接獲報案，指一名55歲女子在八鄉錦上路的住所內呼吸困難。人員接報到場，該名女子清醒被送往博愛醫院治理。該名女子其後於同日晚上11時42分被證實死亡。

案件交由元朗警區重案組接手調查。調查顯示，死者於當晚約9時35分曾於住所內接受一名現年74歲男子的中醫針灸及診療，而該男子並非註冊中醫或表列中醫。警員於翌日（2020年12月11日）拘捕該名男子，涉嫌未經註冊作中醫執業。該名男子同日被控一項未經註冊作中醫執業罪，案件已於同年12月12日在屯門裁判法院提堂。

警員經進一步調查，發現該名被捕男子曾向死者進行共7次中醫針灸及診療。驗屍結果顯示，死者因為背部穿透性刺傷導致氣胸致死。經諮詢律政司意見後，案件現改列為誤殺，該名被捕男子已被改控一項誤殺罪，以及7項未經註冊作中醫執業罪。案件將於11月28日於東區裁判法院提堂。