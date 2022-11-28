世界盃｜警拘7名KOL推廣非法賭博網　另一男藏18.6萬元波纜數被捕

四年一度世界盃開鑼，不法份子利用網絡紅人（KOL）的號召力，金錢利誘他們在instagram等社交媒體宣傳非法賭博網。警方經調查上周（21至27日）在全港多區拘捕7名女子，他們涉嫌「推廣或便利收受賭注」。其中一名KOL屋內有76枝電子煙，另涉「管有第一部毒藥」被捕。

另外在沙田，警方在一名60歲男子身上及住所內分別檢獲一張俗稱「波纜紙」及一部平板電腦，發現約18.6萬元懷疑外圍足球投注紀錄，以涉嫌「非法收受賭注」將其拘捕。



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新界南總區重案組第三隊總督察陳家瑩講述案情，指警方留意到有KOL利用社交媒體推廣非法賭博網站，情報分析及深入調查鎖定7名KOL身份，並在本月21至27日在旺角、荃灣、將軍澳、灣仔及元朗區突擊搜查多個住宅單位，以涉嫌「推廣或便利收受賭注」，拘捕7名年齡介乎20至30歲的本地女子。

其中一名被捕人報稱美容師，另一人報稱藝員，其他人報稱無業。由於警方於其中一名被捕人的荃灣處所中檢獲76枝含有尼古丁的電子煙，因此再以「管有第一部毒藥」，拘捕該名21歲姓陳女子。所有被捕人已經保釋侯查，須於12月中旬向警方報到。

陳家瑩補充，其中一名被捕人利用他人照片開虛假社交媒體帳號，吸引注意。行動中，人員共檢獲7部電話、1部平板電腦及1部手提電腦。她指KOL被不法份子利用其號召力，用金錢利誘在公開的社交媒體帳戶推廣非法賭博網站，吸引他人投注。

而根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章），尼古丁屬第一部毒藥，而含有尼古丁的電子煙被歸類為藥劑製品。《藥劑業及毒藥條例》（第138章）訂明，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第一部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款十萬元及監禁兩年。

警員在其中一名被捕女子的住所檢獲76枝含尼古丁成分的電子煙，該名21歲姓陳女子亦涉嫌「管有第一部毒藥」。（蔡正邦攝）

沙田一男子藏18.6萬元波纜數被捕

另外新界南總區刑事部根據線報及經深入調查後，昨日（27日）下午約1時展開代號「戈壁」（CROWBEAK）及「風盾」（WINDSHIELD）的反非法賭博行動，在沙田區截查形跡可疑的男子，並在他身上及住所內分別檢獲一張俗稱「波纜紙」及一部平板電腦。人員亦在其住所內發現約18.6萬元懷疑外圍足球投注紀錄。該名60歲男子涉嫌「非法收受賭注」被捕，他已被獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

警方強調會繼續在世界盃舉行期間加強執法，市民切勿參與非法賭博活動，一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰為罰款500萬及監禁7年，切勿以身試法。