警掃尖沙咀酒店破賣淫集團拘17人　包括俄羅斯及日籍女郎

警方西九龍總區重案組搗破一個賣淫集團，人員根據情報搜集及深入分析後，今日（28日）晚上7時許，於尖沙咀區內5間酒店展開行動，拘捕17名女子，包括2名身材高大的俄羅斯籍女子、2名日本籍女子及11名內地女子涉「違反逗留條件」，同時亦拘捕2名賣淫集團女成員。現場消息指，其中一名女被捕人士被證實確診，由救護車送院。



警方拘捕2名俄羅斯籍女子，涉嫌「違反逗留條件」。（林振華攝）

警方西九龍總區重案組今晚於尖沙咀多間酒店進行代號「海霸」的反非法賣淫行動。警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫指出，今次行動針對一個跨境非法賣淫集團，他們利用社交媒體軟件開設多個賣淫平台，向嫖客提供大量非本地性工作者，包括東歐、日本、內地，探員一個月前鎖定犯罪集團，調查顯示集團於日本、內地招攬日籍或內地女子，定期安排她們來港，再由香港的成員接應，安排住宿及生活所需。

警方今日展開行動，搜查尖沙咀區5間酒店，拘捕17名女子，年齡介乎20至40歲，包括1名本地女子及1名持內地護照的中國籍女子，罪名為操控他人賣淫，相信她們為集團骨幹成員，調查發現她們會利用酒店房間作為指揮中心，聯絡客人及安排房間；另外，2名俄羅斯籍女子、2名日本籍女子及11名持內地護照的中國籍女子，涉嫌「違反逗留條件」。她們均持旅遊簽證來港，會在香港逗留一至兩周。而眾女的「肉金」差距甚大，內地女子約1000至2000元，日本及俄羅斯女子則收費5000至6000元。

行動中，警方檢獲22萬元，相信是犯罪得益的現金、集團成員用於聯絡嫖客的手機，以及用於賣淫活動的物品。所有被捕人士將被通宵扣查。警方相信該個賣淫集團背後有黑社會操控，調查仍在進行中，不排除會再有人被捕。

他指出，今次犯罪集團利用酒店房間及加密的社交軟件，企圖逃避警方追查，但警方有能力及有信心拘捕涉案人士，亦會不遺餘力打擊有組織的賣淫活動。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，控制他人賣淫為嚴重罪行，最高可被判監14年。