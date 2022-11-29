大角咀男子頭頸中刀送院亡　報案人危坐窗邊稱「我殺咗人」

大角咀海富苑發生傷人血案。有海欣閣住戶今日傍晚驚聞梯間傳來呼救聲，查探究竟時驚見一名男子懷疑遇襲，後腦及頸部中刀，浴血倒地，昏迷不醒，慌忙報警求助。未幾警方再接獲另一名男子報警，他自稱「我殺咗人」，並危坐於單位窗邊企圖輕生，最終消防「飛將軍」成功將他救回屋內。遇襲傷者送院時已無呼吸及脈搏，最終回天乏術，證實不治；而危坐男子送院時臉部敷有面膜，身上有灼傷的痕跡。



傷者送院時全身浴血，需用自動心外壓機急救。（林振華攝）

+ 6

今日（29日）傍晚6時許，警方接報指，有住客在海富苑F座海欣閣的走廊聽到求救聲，並在梯間發現發現一名男子全身浴血，沒有呼吸及脈搏，於是報警，救護員到場進行搶救，並將傷者送往廣華醫院。傷者後腦及頸部有刀傷，由自動心外壓機急救，惜最終不治。



消息稱，案發時有另一名男子報案時聲稱「我殺咗人」，繼而爬出單位窗外，據知有一對父子同住於該單位。現場氣氛緊張，一名男子危坐一個單位的窗邊，警方封鎖大廈對開地下大範圍，已通知談判專家到場增援，並呼籲在場圍觀人士離開。消防員亦張開氣墊戒備。



至晚上約7時20分，消防「飛將軍」成功游繩至涉事單位，將男子救回屋內，其間險象環生。其後危坐男子臉部被敷上面膜，身上多處有灼傷痕跡，戴上氧氣罩，由救護車送往伊利沙伯醫院急救，懷疑案發時有人曾淋潑通渠水傷人。

警方在現場展開調查，其後於大廈對開地下發現一個載有腐蝕性液體的膠樽。

一名男子獲救後由救護車送院。(王譯揚攝)

危坐男子被消防救回屋內，其間他一度「倒豎蔥」。（王譯揚攝）