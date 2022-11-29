大角咀謀殺案｜死者與疑兇皆為癮君子　因錢銀爭執釀血案

大角咀海富苑海欣閣發生謀殺案，一名六旬漢遇襲被淋腐液及中刀身亡，疑兇自行報警稱「殺咗人」，更危坐窗外，在晾衫架上翻身，疑曾飲通渠水自殘，多次做出危險動作，消防員嘗試將他救回屋內時，他更曾掙扎叫囂。據了解，涉事單位為姓鄧（51歲）疑兇住所，他與姓李（64歲）死者皆有不良嗜好，同為癮君子，初步相信兩人因金錢問題起爭執，死者遇襲後倒臥在單位外的走廊，鄰居發現後報警求助。死者身上有刀傷及被腐蝕性液體灼傷的痕跡，疑兇同樣被灼傷。涉案單位沒有電力，警方暫未能詳細調查。案件現列作謀殺處理。



傷者送院時全身浴血，需用自動心外壓機急救。（林振華攝）

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今日（29日）傍晚6時許，警方接報指，有海富苑F座海欣閣的住客在走廊聽到求救聲，並在走廊發現發現一名姓李（64歲）男子全身浴血，沒有呼吸及脈搏，於是報警，救護員到場進行搶救，並將傷者送往廣華醫院。傷者左前臂、頸部及後腦中刀，身有灼傷，由自動心外壓機急救，惜延至晚上7時40分被證實不治。



案發後，另一名姓鄧（51歲）男子報案，聲稱在上址一單位「我殺咗人」。人員趕至調查，發現大門被反鎖，並打算爆門進入上址單位時，該男子突然爬出窗外危坐。現場氣氛緊張，警方封鎖大廈對開地下大範圍，通知談判專家到場增援，並呼籲在場圍觀人士離開。消防員亦張開氣墊戒備。



至晚上約7時20分，消防「飛將軍」成功游繩至涉事單位，將男子救回屋內，其間險象環生。其後危坐男子臉部被敷上面膜，身上多處有灼傷痕跡，懷疑案發時有人曾淋潑通渠水。傷者戴上氧氣罩，由救護車送往伊利沙伯醫院急救，

警方在現場展開調查，其後於大廈對開地下發現一個載有腐蝕性液體的膠樽。案件現交由旺角警區刑事調查隊第四隊接手調查。

一名男子獲救後由救護車送院。(王譯揚攝)

危坐男子被消防救回屋內，其間他一度「倒豎蔥」。（王譯揚攝）