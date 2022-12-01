《小型無人機令》12.1生效　民航處偕警方呼籲用家「人機」註冊

今年6月起生效的《小型無人機令》的6個月寛限期昨日（30日）完結，今日（1日）起全面實施，民航處及警方呼籲市民，使用無人機前，要先到民航處推出的「SUA一站通」網站或相關流動應用程式，進行「人機」註冊，同時留意限制飛行區和相關規管要求，以免誤墮法網。



民航處及警方提醒市民，除了標準甲一類操作之外，小型無人機和遙控駕駛員均須註冊，遵守相關規管要求和操作規定，市民可以透過民航處推出的「SUA一站通」網站或相關流動應用程式，註冊成為遙控駕駛員，以及為小型無人機註冊，同時亦可透過「SUA一站通」的無人機飛行圖閱覽限制飛行區，以及從《安全規定文件》和相關指引獲取安全資訊。

為免誤墮法網，市民每次使用無人機前，應該先到「SUA一站通」查閱最新的限制飛行區和相關安全資訊，市民可從esua.cad.gov.hk登入「SUA一站通」或透過該網站下載其流動應用程式。

《小型無人機令》今年6月1日生效，以風險為本模式規管小型無人機操作，按照小型無人機的重量和不同的操作風險水平，設立相應規管要求，包括小型無人機的註冊和標籤、遙控駕駛員的註冊、培訓和考核、設備、操作規定、保險等。與危害行為、限制飛行區及執法相關的罪行。

讓公眾熟悉新法例下的其他新規定及為符合規定作好準備的6個月寬限期於昨日（11月30日）屆滿，寬限期期間，民航處及警方進行一系列宣傳活動，在不同電視台及房屋署的電視網絡播放宣傳短片，並於多個網上平台進行宣傳，包括一些航拍愛好者及科技愛好者經常瀏覽的網站，警方亦聯同民航處在維港兩岸多個無人機飛行熱點進行宣傳活動，向市民派發單張，並掛上宣傳橫額，提升他們對飛行安全的意識。

民航處及警方表示，任何人違反《小型無人機令》，無論遙控駕駛員及負責人（即機主）均可能要負上刑責，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年 ，呼籲市民切勿以身試法。