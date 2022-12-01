牛頭角弒母案│警：死者被藏在床褥下的暗格　疑兇有精神病記錄

牛頭角發生倫常命案，案中一名50歲女子死亡，死者的25歲兒子涉嫌謀殺被捕。警方秀茂坪警區助理指揮官（刑事）署理警司鄔凱寧，在事發現場牛頭角上邨常榮樓對開，向傳媒交待案情。



【01獨家圖片】25歲疑兇被送到聯合醫院檢查後，由警員押走。（梁偉權攝）

鄔凱寧指，警方於11月30日下午4時半左右，接獲一名醫院護士報案，指一名女士失蹤數日，護士到達其寓所門外，無人應門，但聽到單位內有雜聲，於是報案。警方到場亦無人應門，懷疑有人被困屋內有危險，遂召消防協助爆門。

警方於單位內發現一名25歲本地男子，同時發現有異味從其中一間睡房內傳出，最終揭發一名50歲女性屍體，被藏在床褥下的床架收納暗格內，死者屍首已經腐爛，初步相信死去數日，屍身上包括面、背及手有多處瘀傷。而現場則無打鬥痕跡。該名25歲男子涉嫌「謀殺」被拘捕，通宵扣查。

鄔凱寧透露，死者與被捕人為母子關係，其中被捕人有精神病記錄。上址單位只有該對母子同住。案件列作「謀殺」，交由秀茂坪警區重案組第二隊跟進。

消息稱，被捕人有思覺失調及暴力傾向。有人曾因為毆打母親，母親遂向醫院護士求助。據悉，死者與丈夫離異，兩母子相依為命，均無工作，靠領綜援維生。