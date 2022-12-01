灣仔縱火兇案｜八旬男戶主居起火單位逾30年　兩死者心口均有刀傷

灣仔金樂大廈奪命火警，驚揭起火單位內死亡的姓劉（89歲）男住戶已成焦屍，身旁有一把刀。其同住親人則昏迷，送院搶救後亦告不治。調查人員在現場檢獲助燃劑，認為起火原因有可疑。上午11時，警方及消防交代詳情，警方指兩名死者心口均有刀傷，分別2厘米及1厘米；二人關係有待調查。



+ 1

灣仔警區助理指揮官（刑事）警司冼國明交代案情，指凌晨5時45分宣告當場死亡的死者姓劉（89歲），在起火單位居住超過30年。單位一梯兩伙約300呎，一廳兩房。劉翁在房間被發現，頭向上，身旁有利器，心口有2厘米刀傷。據了解該把利品為一把約長25厘米的西式餐刀。

至於在火警中昏迷，送院後於凌晨5時48分不治的另一名男子，冼國明表示經初步調查為劉翁的親戚，其近心口位置亦有一處約1厘米的刀傷。男死者年齡身份有待調查，他在洗手間被發現，頭部向下。警方經初步調查，相信案發時只有二人在單位內，無第三者在場的證據，門窗緊鎖，無爭吵跡象。

人員在現場找到兩罐助燃劑，以鐵罐承載。警方將案件列作火警及屍體發現案，交由灣仔重案組第一組接手調查。冼呼籲大廈居民如有資料或近日發現任何異常之處，向警方提供資料，電話是36607546。

灣仔警區助理指揮官（刑事）警司冼國明（左）指，89歲男戶主居於起火單位逾30年，兩名死者心口均有刀傷。（馬耀文攝）

起火單位已形同廢墟，窗戶破裂，支架搖搖欲墜，牆身熏黑。今早（1日）消防員與警員登門調查，以了解起火原因及經過。上午10時許，政府化驗師亦到場。

現場消息指起火單位內不治的劉翁被發現已成焦屍。救護員見有可疑，於是立即將傷者置於大廈地面，待警方前來調查。早上現場可見警員掀開遮蓋屍體的帳篷進行調查。下午12時許，仵工將屍體舁送殮房。

消防處高級消防隊長曾華健表示今日凌晨3時47分接獲報告，指灣仔駱克道275至277號金樂大廈一個單位，消防員在4分鐘後即3時51分到場，火警4時55分大致被救熄。行動共出動一條喉兩隊煙帽隊，14架消防車及4部救護車．69名消防及救護員參與，疏散14人，另有25人自行疏散。火場單位約5米乘6米，人員在內發現兩名男傷者，另外在7樓救出一名女子。經過調查發現起火原因有可疑，火勢猛、濃煙密增加搜救難度。

消防處高級救護主任黃家進表示11名救護員參與行動 ，在其中一名男死者身上發現有刀傷，並全身燒焦，已經明顯死亡。至於另一名男傷者則身體多處嚴重燒傷，送往律敦治醫院搶救，最終不治。女傷者吸入濃煙不適，經急救後毋須送院。