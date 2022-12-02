葵芳邨斬人│男子中伏遇襲　刀手疑心急落車行兇　車門撞壆飛脫

葵涌發生傷人血案。12月1日晚上11時許，一對情侶在葵芳邨一號停車場地下位置遇襲，一輛黑色七人車突然駛至，兩名大漢衝落車，手持利刀揮斬男事主。傷者遇襲後右手臂中刀，血流如注，逞兇者得手後跳回七人車逃去無蹤。傷者負傷跑到50米外一間食肆向職員求救；稍後懷疑涉事七人車遭放火毀屍滅迹。



現場是葵芳邨一號停車場，男女事主同姓黃分別33歲及28歲。事發時他們泊車後落車，不料遭伏擊。傷者右前臂有一道約7厘米長刀傷，由救護員替他包紮後送院，其間清醒。警方將案件列作傷人案跟進，暫未有人被捕。事件中，同行女友並無受傷，在場協助警方調查。

據了解其中一名刀手為非華裔男子，疑心急落車行兇，當七人車駛至停車場轉彎位時，突然開門，車門正好撞路中石壆，登時飛脫掉在地面，部份零件亦散落一地。警方封鎖現場，翻看現場閉路電視，掌握涉事車輛的車牌號碼，追緝涉案的黑色七人車下落。

及至今日（12月2日）凌晨約5時，一輛停泊於荃灣城門道近城門水塘主壩車閘的七人車起火焚毀。警方發現該車左邊乘客位車門不翼而飛，不排除與斬人案有關，將案件列作「縱火」處理。

警方稱，兩名逞兇者分別是約1.7米高的本地男子及一名約1.8米高的非華裔男子，二人案發時身穿深色衣物及各自攜有一把牛肉刀。

案發現場為葵芳邨一號停車場，當時刀手乘坐七人車抵達，惟太心急開門，轉彎時車門被撞甩。男傷者的同行女性友人在場協助調查。（黃江奇攝)

警方表示，男傷者姓黃，33歲。據報，黃在葵涌興芳路177號一停車場，懷疑被兩名男子以牛肉刀襲擊，原因不明。兩名持刀男子其後登上一輛私家車逃去。人員接報到場，經初步調查，案件列「傷人」，交由葵青警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。黃手及小腿受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。警方公佈涉案疑人資料，其中一名為本地男子，身高約1.7米；另一名為非華裔男子，身高約1.8米。二人案發時身穿深色衣物及各自攜有一把牛肉刀。