港鐵列車6至7卡接駁位故障一度停駛　將軍澳綫逐步回復正常

港鐵將軍澳綫一列列車今（5日）早由康城站前往將軍澳站時，在距離將軍澳站50米車卡接駁位出現故障，調景嶺至康城站及寶琳站一度暫停服務，大批市民轉搭巴士，巴士站大排長龍。網上圖片可見列車烏燈黑火，乘客經指示行落路軌疏散。兩名女子康城站與將軍澳站之間不適，清醒被送往將軍澳醫院治理，據了解其中一人為孕婦。



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消防處表示港鐵康城站至將軍澳站今日（5日）上午9時18分發生港鐵列車事故，正進行救援行動，並正協助現場市民疏散。消防處調派多架消防車及救護車到場處理及協助疏散乘客到安全地方。在康城站，大批市民轉搭巴士，巴士站大排長龍。

港鐵車務工程總管吳偉鴻表示涉事列車第6及7卡之間接駁位發生故障，隨即啟動安全防護裝置停駛。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐指，下午12時半將軍澳站月台重開，將軍澳綫車務逐步回復正常。

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港鐵指由於將軍澳綫有列車在將軍澳站附近出現故障，現時將軍澳綫服務受阻，來往北角至調景嶺站維持5分鐘一班車。來往調景嶺至康城站，以及來往調景嶺至寶琳站暫停服務。港鐵呼籲乘客要為行程預留充裕時間。

港鐵現正提供兩條免費接駁巴士，分別來往調景嶺站和寶琳站/康城站，途經沿途各站；及來往康城站和調景嶺站，沿途不停站。港鐵呼籲乘客為行程預留充裕時間，並考慮使用其他交通工具。

港鐵工程人員現正進行搶修工作，預計需要一段時間，將故障列車移離將軍澳綫。

兩名女子康城站與將軍澳站之間不適，清醒被送往將軍澳醫院治理，據了解其中一人為孕婦。