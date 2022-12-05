澳門女商人走私茅台酒兼洗黑錢被捕　涉款逾1.4億港元

一名報稱商人的48歲澳門女子，涉嫌走私和清洗黑錢被澳門司警拘捕。司警指，有人涉嫌先後3次將不法所得款項、涉及1.4億港元的籌碼兌換成現金，同時曾應客人要求走私茅台酒至內地。行動中，司警檢獲現金、賭場籌碼和兩萬支茅台酒，共值約1.4億港元。



綜合澳門傳媒報道，涉案女商人姓金，48歲，為澳門人士，涉嫌透過皇朝區某酒莊進行走私茅台以及清洗黑錢活動。司警以對外貿易法及清洗黑錢罪，將她於本月2日移送檢察院處理。調查期間，有人否認從事案中犯罪行為，對現金來源作出不合理的解釋。

司警調查得知，涉案女子在今年8月至10月，嘗試先後3次將不法所得款項、涉及1.4億港元的籌碼，分別在澳門半島和氹仔兩間娛樂場兌換成現金，但由於娛樂場兌換大額現金籌碼需要出示流水帳，因此多番兌換無果。此外，上述酒莊曾透過不法途徑，應客人要求多次將茅台偷運到內地，亦會供貨予位於關閘的店舖。

上月30日，司警展開行動，到金女的酒莊將她拘捕，並在她位於新口岸區的酒莊、氹仔住所和北區貨倉以及多部車輛，檢獲約值 2,000萬元，包括港元、美元和新加坡元；以及84個、每個面額100萬元的賭場籌碼，約兩萬支、每支約值2,000元的茅台酒，以及電腦、電話及單據等相關文件。司警亦調查被捕女子的11名朋友和職員，有否涉及案件。