荃灣搶劫手辦公仔｜店主微信約交收米奇公仔遇劫　被錘揼心口恐嚇

一名31歲姓黃手辦公仔店東主，昨晚（5日）經微信相約一名男買家到荃灣海盛路近海角街交界，交收4隻米奇老鼠手辦公仔，不幸遇上賊黨。當時黃男與買家相見，其後有3名男子乘的士到場並衝出搶貨，此時買家亦露出賊相，突然從外套取出錘仔，揼了事主心口一下，並呼喝：「你唔好郁呀！我打你架！」。4名賊人更企圖登上的士離開，幸司機醒目沒有開車。賊人成功劫去1隻手辦公仔，作鳥獸散逃去，另外3隻公仔被拋在地上。



荃灣昨晚（5日）發生搶劫案，一名31歲姓黃手辦公仔店東主，當街遭搶走約值5萬元的米奇老鼠手辦公仔。翻查資料，該公司專出售限量版手辦公仔，去年在香港註冊，主力售賣BEARBRICK 等潮物。

據了解，「買家」較早前經微信聯絡事主，稱有興趣購買4個限量版「解構米奇」手辦公仔。 二人相約晚上10時到荃灣海盛路近海角街交界交收，事主用手推車推著4隻手辦公仔到場與買家見面，不料有3名黑衣人突從的士跑出，隨即搶走放在手推車上的4隻手辦公仔。此時「買家」亦露出賊相，從外套裡取出一把錘子，在事主心口打了一下，呼喝：「你唔好郁呀！我打你架！」威脅進一步襲擊。

事主大聲呼救，4名賊匪登上的士企圖離開，但醒目司機意識他們是劫匪，於是將車停下。4人於是下車逃跑，期間與事主糾纏之際，其中三隻手辦公仔被拋在地上，僅成功劫去1隻手辦公仔，然後往柴灣角街方向逃跑。

記者今早（6日）往柴灣角街了解，附近大部分店舖表示未有拍攝到賊人，僅得一間餐廳表示閉路電視拍下賊人逃跑過程，已交予警方調查。

記者今早（6日）往柴灣角街了解，附近大部分店舖表示未有拍攝到賊人，僅得一間餐廳表示閉路電視拍下賊人逃跑過程，已交予警方調查。（翁鈺輝攝）

▼昨晚（12月5日）荃灣劫案現場▼



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涉事的士男司機向《香港01》記者憶述，當時有人在海角街截乘其的士，其中1人在車上原地等候。約4至5分鐘後，他驚見4名人士狂奔而至，有人隨即登車，並喝令「開車！」此時，其中1名男子卻高呼：「唔好開車呀！佢咃打劫呀！我報咗警㗎喇！」他此時才意識到發生劫案。

男司機指，當時情況十分緊張，「佢（匪徒）一味叫我開車，佢（事主）又叫唔好開車！」雙方擾攘約半分鐘後，匪徒見的士遲遲沒有開車，隨即落車四散逃去。司機指，未有為意匪徒有否武器，但為安全起見不敢貿然開車，「佢（事主）掹住我窗邊！我開車咪拖住佢！」