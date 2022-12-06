上水斬人｜勝和男「鼻屎康」遭斬手腳　接應刀手私家車小欖村焚毀

上水今晚（6日）發生斬人血案，43歲男子於新豐路街頭捱斬，負傷逃進士多求救。據了解，傷者姓姚，綽號「鼻屎康」，屬黑幫和勝和骨幹成員，主要活躍在上水區。事發時他遭3名男子圍斬，左手背及右手肘皆分別有3厘米刀傷，左大腿則兩處刀傷，右臀亦中刀，傷口長約5厘米。

據悉，「鼻屎康」今年10月涉嫌與八鄉一宗斬人案有關而被捕，該案中兩名傷者原是上水勝和人馬，因「過底」尖沙咀新義安要員「波波承」而被「家法處置」，遭6南亞漢用刀斬傷。「鼻屎康」今次遇襲的原因，懷疑與波波承人馬不和廝殺一事有關。



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傷者送院治理。（讀者提供）

上水新豐路的斬人血案於傍晚6時許發生，當時姚男於新豐路取車，其間一輛私家車駛前，車上跳出3名持牛肉刀男子向他施襲，揮刀將姚男斬傷後。3名兇徒即登上接應車輛逃去。姚男則負傷逃進一間士多求助，由店內顧客代為報警。

案發後約一小時，即晚上7時許，屯門小欖村一條小徑發生縱火燒車案，遭焚毀的私家車懷疑是接應刀手的車輛。警方接報指，小欖村一條小徑有車輛冒煙起火，一度傳出爆炸聲，以及有人被困車內。消防接報到場將火撲熄，證實無人被困，燒車事件中無人受傷，經調查後發現車內有助燃劑，認為起火原因有可疑，交由警方跟進。涉事車輛嚴重焚毀，但附近有一個完整車牌，警員正調查是否與斬人案有關。

據了解，姚男捱斬的原因，懷疑涉及新義安尖沙咀派系要員「波波承」近月多宗斬人案件。

翻查資料，波波承人馬與上水和勝和近月屢爆衝突。早於8月22日，上水勝和一名男子「過底」波波承，疑觸怒和勝和成員，招來血光之災，在上水新康街被四名黑衣刀手拖出車斬傷。血案數小時後，上水便有酒吧及食肆被人用車撞閘，相信是傷人案的報復行動。

至10月21日，上水黑幫「家法」血案升級，兩名原是上水和勝和的男子，早前拜入波波承門下，掉轉槍頭爭奪區內利益，最終在八鄉遭6名南亞裔刀手狂斬受傷。警方經調查後，合共拘捕8名男子，分別涉嫌「行駛虛假文件」、「傷人」、「刑事毀壞」、「無牌駕駛」及「管有危險藥物」罪。被捕人士中包括姓姚（43歲）男子，據悉他是今日在新運路被斬傷的「鼻屎康」，當時獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

▼8月22日上水斬人案▼



▼10月21日八鄉斬人案▼



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