醒目銀行職員揭騙局　七旬翁險失400萬元　女騙徒扮公安當場被捕

醒目銀行職員，揭發「假公安」騙案。一名26歲女子，涉嫌假扮「公安駐港人員」，擬陪同76歲的目標老翁，前往銀行提取400萬元巨款，惟銀行職員覺得可疑，於是報案，警方調查後將該名女子拘捕。至於76歲翁則無金錢損失。



警方表示，於12月5日接獲銀行職員報案，指一名76歲姓何男子與一名26歲姓林女子，於油麻地一間銀行內，要求提取約400萬元的現金，職員經詢問後感到有可疑，於是報警求助。警方經深入調查後，發現該名男子12月1日接獲一名自稱為公安的內地執法人員來電，指其在內地涉嫌干犯刑事罪行，要求男子向指定銀行戶口轉帳約200萬元以協助調查。

由於該名男子不熟悉網上銀行事務，該名自稱內地執法人員聲稱可安排在港人員到該名男子的住所提供協助。一名26歲女子，同日到達報案人位於油麻地的住所，她自稱為執法人員，男子其後將網上銀行賬號及密碼交予該女子。該女子12月5日要求該名男子與她一同到銀行提取現金，惟最後未能成功。警方遂拘捕該名26歲本地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，她現正被扣留調查。警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。案件交由油尖警區刑事調查隊繼續跟進。