海關檢$1.5億元私煙拉3人　紙皮箱寫日文扮口罩

海關破獲兩宗大型走私煙案件，檢獲共約 5,300 萬支私煙，市值超過 1.5 億元，拘捕3人。部份擺放私煙的紙皮箱，用日文印有口罩字句做掩飾，不排除會再偷運到其他國家。



海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰簡述案情稱，海關於過去一星期展開冬防行動，主要針對聖誕及新年前夕的跨境走私煙活動，在大角咀及上水偵破兩宗走私案，在5個貨櫃內共檢獲5,300萬支走私煙，市值超過1.5億萬元，應課稅值約1億元。

首宗案件，海關人員於12月1日上午在大角咀海輝路附近截查兩輛貨櫃車，在兩個40呎貨櫃內檢獲共約2,100百萬支懷疑私煙，並拘捕兩名年齡分別54歲和60歲的懷疑涉案男司機。跟進調查後，海關人員同日搜查另外兩個分別位於上水馬會道一個貨櫃場和文錦渡路一間鐵皮屋的40呎貨櫃，再檢獲共約2,100萬支懷疑私煙。

第二宗案件中，海關人員12月7日晚上在上水大頭嶺村附近一個貨櫃場內截查一輛貨櫃車，經搜查後，在一個40呎貨櫃內檢獲約1,100萬支懷疑私煙，並拘捕一名58歲懷疑涉案男司機。

私煙紙皮箱外印日文扮口罩 試圖矇混過關

林威杰指出，聖誕及新年前夕是物流業高峰期，海關相信走私香煙活動會增加，歹徒提早補充本地及海外私煙供應市場。為了分散風險，歹徒將私煙分別擺放在僻遠的貨櫃場，以掩人耳目，今次分別擺放在上水及文錦渡的3處位置，其實可以放在一起。

另外，海關發現部份私煙並非本地牌子，存放的紙皮箱用外語寫上防疫用品的字句，重新包裝，以逃避關稅及追緝。估計當中約3成會再走私到海外地方。海關會繼續調查私煙的來源及去向，不排除再有人被捕。

今年至今，海關檢獲逾6.9億支私煙，市值約19億元，應課稅值約13億元，撿獲的數量已超過去年全年的6成。從今次檢獲私煙的包裝上看，當中印有日文，不排除會偷運到日本。

部份放私煙的紙皮箱印有日文寫成口罩掩人耳目。（陳浩然攝）

海關強調走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。