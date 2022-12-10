警旺角及新蒲崗搗非法賭檔　42人被捕兼罰款

旺角警區特別職務隊展開代號「戈壁（CROWBEAK）」及「蓄勢（FULLBOOM）」冚賭行動，昨午（9日）突擊搜查新填地街一單位，搗破懷疑非法賭檔，檢獲2張百家樂枱、59副啤牌、10張凳、約4,000元賭款及籌碼等證物。行動中，1名姓李（54歲）女子涉嫌「管理賭博場所」被捕；5男7女（20至66歲）則涉「協助管理賭博場所」或「在賭博場所內賭博」被捕。所有人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被罰款。



另外，黃大仙警區特別職務隊、黃大仙警區反三合會行動組、黃大仙警區特遣隊及東九龍機動部隊，昨晚（9日）亦展開代號「勇爵（BRAVEDUKE）」及「犁庭掃穴（LEVINGTON）」行動，在新蒲崗一工廈搗破百家樂賭檔，檢獲2張百家樂賭枱、約6萬元賭款、面值約33萬元籌碼及一批賭具。

行動中，姓林（77歲）女子涉嫌「經營賭博場所」被捕、姓邵（67歲）男子及姓何（48歲）女子，則涉「協助經營賭博場所」；另外，單位內11男15女（20至72歲）均涉「在賭博場所內賭博」被捕。所有人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被罰款。

警方表示，犯罪份子所經營之非法賭場位於民居附近，其衛生情況非常惡劣，並對附近民居造成極大滋擾。警方會繼續執法，打擊有關非法活動及提升區內治安。警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪，最高可判罰款500萬元及監禁7年；後者一經定罪，最高可判罰款3萬元及監禁9個月。