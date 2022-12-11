慈樂邨倫常案｜老父母疑不堪照顧壓力扑斃長期病女　警檢染血衣物

慈雲山慈樂邨倫常兇殺案，樂信樓一對七旬夫婦疑不堪照顧壓力，用鐵錘扑斃47歲姓余女兒。女疑犯報案，大批警員掩至單位將涉案兩老戴上頭套，再押返警署作進一步調查。余女重創，送院後不治。案件列作謀殺案交由重案組調查。今早（11日）警方將膠椅、染血衣物等證物帶走，但未見懷疑鐵錘兇器。警方將於上午11時30分召開記者會交代案情。



事發於凌晨約1時30分，警方接報指樂信樓1單位發生命案，到場後發現1名47歲姓余女子疑被鐵錘仔扑頭及身體多處受傷，女子被送往廣華醫院後證實死亡。警員即時拘捕屋內一對年老夫婦，懷疑兩人殺害女兒，案件已交由重案組跟進，兩名長者其後以黑布蒙頭帶署。其中女疑犯身穿睡衣、手拄拐杖。

現場消息稱，案發單位住有年逾七旬的老夫婦，兩人要照顧長期病患女兒，疑因年邁體弱擔心難以繼續照顧，有人疑趁女兒熟睡後用鐵錘施襲。女疑犯報案，大批警員掩至單位將涉案兩老戴上頭套，再押返警署作進一步調查。二人均沒有鎖上手銬，其中男疑犯（74歲）能自行步上警車，女疑犯（78歲）則要持拐杖輔助步行，登上警車時動作緩慢及要人攙扶。

案件列作謀殺案交黃大仙警區重案組跟進，今早（11日）警方將染血衣物、床舖、膠椅等證物帶走。