將藍隧道通車｜兩工業意外致1死3傷　工權會﹕別忘了工人的付出

將藍隧道今日正式通車，不少市民搶頭位駕車駛上大橋入隧道。不過，普天同慶隧道通車的同時，工業傷亡權益會希望大眾勿忘大型基建落成的背後，其實有賴一眾工人默默耕耘，希望大家會對他們的付出予以肯定，「別忘了工人的付出」。會方又提及將藍隧道工程過去曾發生至少兩宗工業意外，造成一死一危殆兩重傷，總幹事蕭倩文指出，兩年半前工字鐵砸毀37歲男工人，遺孀獨力照顧當時年僅半歲的兒子，如今已走出陰霾，逐漸重生；而數月前預製混凝土組件墜下壓毁工作平台釀3傷，其中一名姓李測量師身受重傷，不久前才出院，仍需長時間的復康治療。



包括將藍隧道和將軍澳跨灣連接路在內的將藍公路，今日（11日）上午8時正式通車。（香港01）

工業傷亡權益會今日發文表示，將軍澳—藍田隧道及將軍澳跨灣連接路今日通車，在高興多了一個道路選項的同時，請別忘記辛勞工人的付出，除了勞力，還有健康與性命。

過去將藍隧道發生至少兩宗工業意外，其中，2020年3月21日，37歲工人黎俊傑在將軍澳地盤，被塌下工字鐵擊斃，遺下太太及半歲男嬰。一年半後，兩承建商違反職安法例，各被罰款3萬元。今年8月11日，油塘地盤內，吊運中用以興建天橋的預製混凝土組件突然墜下，壓毁下方的臨時支架及工作平台，3名在平台工作的工人墮下，一危殆兩重傷。

蕭倩文指出，翻查報道及紀錄，只找到上述兩宗事故，但不知道會否有更多受傷意外未被公開或報道出來。工會一直跟進殉職者家屬及工傷者的情況，並提供支援，與死者黎俊傑的太太亦有保持聯絡，知悉她與兒子現在港生活，生活重心以照顧兒子為主，逐漸重生。兒子對爸爸早已不幸離世一事仍懵懂不清，蕭嘆道﹕「佢仲係太細個，好天真，不過（失去爸爸）一定係小朋友成長上嘅遺憾」。至於8月11日的工業意外，據其了解，重傷者中包括一名姓李的測量師，他早前才出院，仍要長時間復康，現時「條氣一般」。

今日將藍隧道正式通車，蕭表示官方或社會每次有大型基建落成時，總是一面倒報喜不報憂，但現實中工程時有意外發生，導致人命傷亡，「佢哋默默付出性命，但冇人提起，希望社會畀返佢哋一個肯定」，期望大家不要僅慶祝基建落成，為香港增光，更要記得是無數工人的努力促成每個基建，他們的付出得值得香港人驕傲。

▼2020年3月31日將軍澳地盤工業意外▼



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▼2022年8月10日油塘地盤工業意外▼



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▼2022年12月11日將藍隧道通車▼

