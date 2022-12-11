慈樂邨倫常案｜老父推輪椅接腸病女兒出院　鄰居讚夫婦友善親和

慈雲山慈樂邨樂信樓發生倫常命案，47歲有長期病患的女子疑遭七旬父母以鐵錘扑斃，兇案懷疑是照顧者壓力「爆煲」而不幸引發的社會悲劇。據悉，死者患有五年以上的腸道轉位異常及抑鬱症，行動不便，需由年邁父母照顧。

據鄰居透露，涉事家庭一家五口居於案發單位20多年，兒子結婚後搬出，「成家都好斯文，好好人」，惟數年前女兒因腸道問題住院，數月前才出院，由爸爸推着輪椅回家休養，此後女兒亦很少出門，沒料到會出現殺女慘案，慨嘆事件是「悲劇」。



有認識涉事家庭多年的鄰居透露，老夫婦育有一子兩女，長子結婚後已搬走，兩女則與父母同住，形容「成家都好斯文，好好人」。近幾年孻女因腸道患病減少出入，甚少見面，其胞姊曾透露妹妹因病住院；直至數個月前，鄰居見到老先生推着輪椅到醫院接回女兒，但之後甚少再見死者出門口，詎料今凌晨發生命案，鄰居不勝唏噓，慨嘆是一場悲劇。

另一名鄰居搬到上址兩年多，指老夫婦不時出入，為人友善好相處，平時見面會打招呼「講早晨」。她指婆婆多撐拐杖出入，間中會坐輪椅由伯伯推着進入，認為兩人感情深厚，一家人關係融洽，不曾聽過有爭執聲，對發生慘案感到詫異。

據了解，死者姓余（47歲），無業，患有五年以上的腸道轉位異常及抑鬱症。78歲的余父是退休人士，母親則姓梁（74歲），是家庭主婦。

今日（11日）凌晨約1時半，警方接獲報案， 指慈樂邨樂信樓一個單位內有人受傷昏迷，到場發現一名47歲女子倒臥於客廳地下，送院後證實死亡。死者右額頭及頸部位置有明顯傷痕，初步相信由硬物襲擊所造成，其房間、房間旁的洗手間，以及客廳地下都留有血迹。死者父母懷疑涉案被捕，現正被扣留調查。

警方指，死者生前患有5年以上長期疾病，行動不便需父母照顧，與同住的74歲母親和78歲父親均無精神病紀錄。警方檢走一個鐵錘和一些衣物調查。至於行兇動機，警方指照顧壓力是調查方向之一，但真正動機未明。案件列作謀殺，由黃大仙警區重案組第一隊接手跟進。