慈樂邨倫常案｜女死者患腸道轉位異常　醫生︰最嚴重切除所有小腸

慈雲山慈樂邨樂信樓的倫常兇殺案，據了解，47歲姓余女死者生前患有「腸道轉位異常」 (Intestinal malrotation)，以及患上抑鬱症，當中余女5年前出現相關腸道問題，曾經住院數年，數個月前才出院，由父親推輪椅帶回家，懷疑其七旬父母不堪長期照顧壓力，最終釀成悲劇。有醫生指出，「腸道轉位異常」最嚴重的情況是小腸壞死，需要全部切除，終生接受靜脈輸液，同時需要家人協助餵食，長時間照顧帶來龐大壓力，希望社會多關心患者家屬的精神健康。



立法會議員（醫療衞生界）兼外科醫生林哲玄經初步了解個案後表示，「腸道轉位異常」屬於先天性外科問題，胚胎形成期間出現缺陷所致，部分患者多次經歷小腸扭轉後回復正常、不久再次扭轉的循環，他們可能以為只是普通腹痛，直到有一次小腸嚴重扭轉，不再自動回復康復，始會揭發是「腸道轉位異常」，所以有患者成年後才知道自己真正病因。

林又說，如果及早發現自己有「腸道轉位異常」，目前可以接受手術，預防小腸扭轉，但最嚴重的情況是一旦較遲發現，導致小腸壞死，就需要全部切除，患者失去消化和吸收能力，二十至三十年前等同絕症，直至近年出現靜脈輸液才有轉機，患者和家人甚至可以將營養液帶回家中，自行進行靜脈輸液。

至於女死者行動不便，林估計有機會小腸扭轉導致出現併發症或受到其他感染，一般而言，患者需要家人長時間照顧，為親屬帶來龐大壓力，今次悲劇反映出需要加強關愛病人家屬，而且留意他們的精神健康狀況。