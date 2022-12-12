世界盃2022｜警再冚「外圍波」拘22歲中介人　涉150萬投注紀錄

2022卡塔爾世界盃進行得如火如荼，警方再針對非法賭波網站，繼續嚴打「外圍波」及其他賭博罪行。警方昨（11日）鎖定一名「中介人」展開行動，以「推廣或便利收受賭注」罪拘捕一名涉嫌於網上提供非法賭波網站帳戶及收受賭注的22歲男子，並檢獲10萬現金及一部數鈔機。



警方西區警區反三合會行動組主管督察梁涇文講解案情指，警方日前透過情報分析，鎖定一名非法賭波網站的「中介人」，他於社交平台宣傳「外圍波」，並透過賒帳及充值優惠等方式作招徠，引誘客人入局，當對方負債時，則會以威嚇方式收數，例如聲稱會出動「有勢力的人士」。

警方昨（11日）採取行動，於紅磡一個服務式住宅單位，拘捕該名22歲報稱無業的本地男子，檢獲兩部電話、一部電腦、約10萬元現金及一部數鈔機，警方並在他的電話及電腦中發現16個非法賭波網站帳戶。梁涇文指，該些帳戶相信為他的「下線」成員，涉及150萬元投注紀錄及16至32名客戶，投注金額數十至數萬元不等。而被捕人則以佣金方式獲利，可賺取投注額的2%-5%。

（蔡正邦）

警方表示，會繼續在世界盃舉行期間加強執法，呼籲市民切勿參與非法賭博活動，一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰為罰款500萬及監禁7年，切勿以身試法。