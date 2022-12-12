欠債男被禁錮賓館房　遭持「槍」指嚇扑頭　警司警長擎槍救人

油麻地發生綁匪持「槍」非法禁錮案件，重案組探員闖賓館拯救及擎槍戒備，成功救回事主及拘捕3人。消息指，一名尼泊爾籍男子因欠債30萬元，遭同鄉糾黨禁錮於油麻地廟街一間賓館內，曾被人用槍柄擊打頭部。西九龍總區重案組人員接手調查，於今晚（12日）派員突擊搜查，發現事主被困賓館房間內，由於經線報收集，顯示疑人手持懷疑槍械，兩名警方人員包括警司及警長一度擎槍戒備，成功將房內3名疑犯制服及拘捕，並檢獲一支仿製槍械及小量大麻花。據知，該仿製手槍為一把全鐵製的仿真槍，常用於拍戲，相當重手，外型及重量均可以假亂真。



西九龍總區重案組探員成功救回事主及拘捕三名男子。（王譯揚攝）

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西九龍總區刑事部署理高級警司鍾雅倫交代案情指，西九龍總區刑事部今日較早前接獲線報，指一名52歲尼泊爾籍男子欠下30萬元債務，今日被同鄉偕兩名同黨於荃灣區強行帶走，非法禁錮於廟街一賓館內，其間有人亮出懷疑槍械，更以槍柄襲擊事主頭部，以致他臉部受傷。

西九龍總區重案組探員於今日（12日）晚上6時許，進入賓館並救出受害人。消息指，由於線報搜集顯示，有人手持懷疑槍械，有份參與行動的鍾雅倫及另一名警長一度擎槍戒備，成功將3人拘捕。

探員在單位內搜出一支仿製手槍以及一袋重約110克的懷疑大麻毒品。警方以涉嫌「非法禁錮」、「藏有仿製槍械」、「販運危險藥物」及「襲擊致造成身體傷害」等罪名拘捕3名男子，包括一名尼泊爾籍主腦、一名摩洛哥籍男子及一名南韓籍男子，年齡介乎36至42歲，全部人報稱無業及持有香港身份證。