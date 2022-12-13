加多利山工業意外｜搭棚工首日開工失足墮斃　遺3子女最細2歲

何文田加多利山發生奪命工業意外，今日（13日）上午11時許，一名工人於嘉道理道42A號一棟洋房進行搭棚工程時，失足墮下，頭部着地重傷，送院後最終不治。據了解，42歲男死者為巴基斯坦裔，與菲律賓裔妻子育有3名年幼子女，分別6歲、4歲與2歲，一家五口居住於葵涌梨木樹邨，並領有綜援。而死者今日正於上址首日開工，事發時他準備從離地3米高的棚架着地吃午餐，豈料不幸失足墮下身亡。



事主家人趕往醫院了解情況，神情憂傷，低頭痛哭需要警員安慰。（翁鈺輝攝）

據了解，死者Mohammad Shahzad為42歲的巴基斯坦裔男子，與遺下的菲律賓裔妻子育有3名分別6歲、4歲與2歲的年幼子女。事發後，其妻子帶同子女到醫院了解，在驚悉丈夫已離世的噩耗後，家人們情緒激動，相擁而泣。

據悉，死者今日第一日於上址開工，由駿發建築公司聘請成為搭棚工人，預計在搭棚工程工作2日，工作時間由上午9時半至傍晚6時。而上址今日共有4人工作，死者負責於離地3米的竹棚上，接過地下同事傳來的竹枝，再將竹枝交予2名負責搭棚的同事。至上午約11時許，事主正想從棚架返回地面吃飯時，不幸失足從約3米高棚架跌落地上，頭部着地，流血昏迷，同事見狀報警求助，事主隨即被送往廣華醫院後，返魂乏術證實不治。

工業傷亡權益會表示，對意外深感難過，職員已趕赴醫院，現正陪同死者家屬，並將繼續跟進及提供適切協助。