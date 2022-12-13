網片瘋傳｜元朗紅Van遇塞車駛上輕鐵軌　網民﹕大地任我行

網上今日（13日）瘋傳多段影片，可見於元朗青山公路元朗段往元朗警署方向，一輛紅色小巴懷疑遇上交通擠塞，竟直接駛入輕鐵路軌越過車龍，全程暢通無阻，但在輕鐵大棠路站候車的乘客則一臉愕然，目送小巴離開。有拍片者驚見小巴司機的行徑，亦不禁「嘩」一聲。



一輛紅van駛入輕鐵路軌，不少目擊市民嘩然。（網上影片截圖）

事件引起網民熱議，笑稱﹕「路係人行出嚟嘅」、「呢啲就係靈活變通」、「大地任我行」；有人亦戲稱小巴沒有在輕鐵站停車載客，「仲飛站添」；也有人認為小巴司機的做法違法，「MTR洗唔洗檢查下，一陣又有外物令佢移位」、「警方應該做嘢啦送呢個司機 一程，應該要吊銷個駕駛執照啦，如果有輕鐵，一定好大鑊，警方一定嚴厲執法，唔好畀呢啲司機再害人啦」、「有冇再痴線啲呀，點可以唔1823？」

根據地圖可見，青山公路元朗段及鳳翔路交界設有「只准輕鐵車輛駛入」標誌，表示輕鐵專線的起點。其他車輛及行人均不可進入「輕鐵專線」範圍。

根據《香港鐵路(西北鐵路)附例》中的侵入和損壞巴士及鐵路，任何人不得進入或登上鐵路處所的任何部分，但藉告示、指示牌和其他指示而清楚界定供使用鐵路的人使用的部分除外，也不得使用指定的入口或出口以外的地點進入或離開該等部分，一旦違反可罰款$5,000。

此外，車輛駕駛人不論在鐵路處所任何部分均須遵從所有交通標誌及訊號和服從人員的合理指引及指示，一旦違反可罰款$5,000及監禁3個月。