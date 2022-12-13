加多利山工業意外｜死者孻仔幼時跌傷頭行動不便　孤寡四口感徬徨

何文田加多利山今早（13日）發生奪命工業意外，任職搭棚工超過5年的巴基斯坦裔工人Mohammad Shahzad今日首日到上址開工，和其工友正為一座3層高的洋房搭棚，以作外牆維修之用，事發時他準備從離地3米高的棚架着地吃午餐，豈料不幸失足墮下，頭部重創，送院不治，遺下菲律賓裔妻子Janet和3名分別6歲、4歲與2歲子女，當中2歲幼子曾有傷患，目前仍然行動不便，Mohammad Shahzad家人早年移民外國，所以夫妻兩人在香港舉目無親，目前頓失家庭經濟支柱，一家四口非常徬徨，工業傷亡權益會希望有熱心人願意伸出援手，協助他們渡過難關。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，工友孻仔小時候跌傷，需要接受頭部手術，目前逢周五離家接受復康治療，周一才由家人接回家中，工友家庭雖然領取綜援，但他都會從事散工自食其力，雖然收入並不穩定，但會呈報給社署，他早前失業一段時間，最近才找到工作，豈料今日出事，希望外界慷慨解囊，解決一家四口燃眉之急，減輕經濟負擔。

工業傷亡權益會希望有熱心人願意伸出援手，協助家屬渡過難關。（工業傷亡權益會facebook圖片）

據悉，死者由駿發建築公司聘請成為搭棚工人，今日第一日於嘉道理道42A號一棟洋房開工，預計搭棚工程需時2日，工作時間由上午9時半至傍晚6時。而上址今日共有4人工作，死者負責於離地3米的竹棚上，接過地下同事傳來的竹枝，再將竹枝交予2名負責搭棚的同事。至上午約11時許，事主正想從棚架返回地面吃飯時，不幸失足從約3米高棚架跌落地上，頭部着地，流血昏迷，同事見狀報警求助，事主隨即被送往廣華醫院後，返魂乏術證實不治。

勞工處發言人表示，對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該樓宇外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至勞工處信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。