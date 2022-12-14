點對點通車翌日　跨境貨車疑行錯路遭後車猛撼　消息：車禍釀兩死

隨着內地放寬防疫措施，港府宣布由前日（12日）起，恢復中港貨車司機於內地直接「點對點」的交收安排，惟開放第二日（13日），網上流傳一段車禍片段，顯示一輛中港貨櫃車沿南屏高速公路行駛，其間懷疑因行錯路，於一分岔路口倒後欲駛回皇崗口岸方向，惟一輛密斗貨車突然從後高速駛至，猛撼中港貨車車尾。消息指，密斗貨車上的司機及一名乘客傷重不治。就事件有否牽涉港人跨境貨車司機，《香港01》正向入境事務處查詢。



網上片段顯示，一輛中港貨車正於深圳一條高速公路倒後行駛，當時中港貨車正亮着死火燈，後方一輛密斗貨車高速駛至，猛撼貨櫃車車尾，密斗貨車車頭被壓扁。（網上圖片）

網上片段僅長約3秒，相信由途經司機所拍，片段顯示一輛中港貨車正於深圳一條高速公路倒後行駛，當時中港貨車正亮着死火燈，而現場限速40公里，惟一輛密斗貨車突然從後高速駛至，猛撼貨櫃車車尾，登時發出「砰」一聲巨響，汽車零件散落一地，幾乎整個車頭被壓扁。

《香港01》記者向落馬洲中港貨運聯會查詢有關事件，主席蔣志偉表示，片中地點為連接東莞及惠州等地至皇崗口岸的南屏高速公路，一般跨境司機會恆常往來該處送貨。據了解，事發於昨日（13日），蔣相信貨櫃車駛至南坪快速路出口時，原於分線處應切往右線，經廣深高速公路前往皇崗口岸回港，惟駛至左線分岔路口時，司機才驚覺走錯線，司機遂停車倒後，沒料到後車駛至猛撞，而肇事密斗貨車車速亦頗快，有超速之嫌，他懷疑密斗司機一時分心，未有留意交通情況，以及沒煞車意圖。

據指密斗貨車的司機及乘客在車禍中身亡，相信為內地人士。蔣表示正了解該名跨境司機的狀況及聯絡涉事貨櫃車公司，估計該司機仍在內地受查。

蔣志偉補充指，直接「點對點」提貨或交貨的安排，由周一(12日)才開始恢復，中港跨境司機因久未北上，未必能習慣內地的交通模式，更有可能出現「唔熟路」的情況。加上，行內有不少司機因早前兩地限制而轉行，故新入行的司機會對內地道路較為生疏。然而，即使走錯路也不應入後波，因司機無法掌握後方情況，視線受阻，應寧願「兜多少少路，無謂造成風險」，可惜今次事件引發悲劇。

香港貨櫃運輸業職工總會執行委員陳文送表示，經初步了解，涉事貨櫃車屬本港跨境貨運公司，而司機為內地人，當時正打算途經皇崗口岸，將貨櫃車駛回返港，惟他估計，該名內地司機因當時未有留意交通情況而肇禍，陳補充指，內地執法部門正就事件展開調查，而總會亦會繼續跟進事件。