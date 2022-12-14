油塘奪命工傷│男工遭巨鐵壓斃　妻悲泣︰估唔到最後一面都見唔到

「以為大不了無咗隻手無咗腳，估唔到最後一面都見唔到，講句說話都講唔到」。55歲鐵器工人陸偉英（英哥）今日（14日）在油塘東源街10號「精進建築」樓宇建築地盤B1層獨自工作，其間被一條約4米乘1米工字鐵壓中，送往聯合醫院搶救，惜告不治。陸太事後趕至醫院了解，怎料迎來死亡噩耗，悲嘆再也無法和丈夫見面對話。陸太哀傷地說，丈夫為人老實勤力，而且工作謹慎，從來沒有受傷，豈料今次遭逢意外喪命，本身在內地準備考試的兒子得知父親出事後，暫時放下學業，急忙返回香港處理亡父身後事。

原本生活愉快的三口家庭突遭不幸，永遠失去好丈夫、好爸爸，無獨有偶，英哥的88歲母親同日因感到不適而被送往同一間醫院，雖和愛子近在咫尺，卻已是陰陽永隔。眾人擔心老人家知道死訊後情緒激動影響健康，所以不敢告知，陸太希望公司和「精進建築」可以交代清楚出事經過，還家屬一個明白。



55歲鐵器工人陸偉英被指工作謹慎，從來沒有受傷，豈料今次遭逢意外喪命。（陸太提供圖片）

陸太晚上接受訪問時仍然十分傷心，眼泛淚光不時抽泣，她形容丈夫「老實踏實，說話唔多，唔食煙唔飲酒，好少玩」，最多和她飲茶行街，沒有其他嗜好，又指丈夫從事鐵器行業二十多年，為人老實勤奮，在行內口碑極佳，「老細有嘢趕就搵佢…唔會托手㬹」，偶然更因趕工而不放假。陸太指丈夫行事小心，從來沒有申報過工傷，工作穩定是朝九晚五，月薪大約4萬元，其最大心願是兒子可以出人頭地，所以不惜斥資供養愛子讀書，「一分一毫搵嚟供書教學」事發前25歲兒子正在暨南大學報考經濟系研究生，正用盡心力積極備試，不敢辜負父親心意。

陸太晚上接受訪問時仍然十分傷心，眼泛淚光不時抽泣。（林振華攝）

陸太表示，丈夫以前去過涉事地盤工作，都是一日起、兩日止，事發時重回工地首天開工，自己用膳時收到丈夫出事的來電，當場感到心悒，「以為大不了無咗隻手無咗腳，估唔到最後一面都見唔到，講句說話都講唔到」。

陸太本身不想影響兒子學業，不敢將丈夫死訊告知給兒子，但兒子已經從新聞道中得知，所以即日返港協助處理亡父身後事，目前「無人講出意外（經過），未知點出事」，明日（15日）下午將會和「精進建築」開會，希望了解到丈夫出事經過。

55歲鐵器工人陸偉英在東源街10號「精進建築」樓宇建築地盤，其間遭巨鐵壓着昏迷，最終不治。（黃偉民攝）

英哥的三弟表示，胞兄排行第二，88歲母親和三仔住在九龍灣，母親同日早上因感到不適而送院，剛巧和二哥一樣送往聯合醫院，但一生一死，白頭人送黑頭人，擔心老人家知道兒子死訊後，情緒會激動，繼而影響健康，所以目前仍然不敢告知。

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