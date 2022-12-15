葵涌奪命工傷｜死者為經濟支柱　遺兩年幼子女　胞弟同一地盤開工

葵涌貨櫃碼頭今早（15日）發生奪命工業意外，一名37歲男工人為防撞欄配件進行壓力測試時，在充氣期間突然發生氣體爆炸，彈飛超過10米重傷身亡。死者父親事後趕到醫院了解情況，他指一家七口、三代同堂同住梨木樹邨，死者為長子，已婚育有兩子女。如今遭逢橫禍，家中老幼既傷心又徬徨。

本港已連續三日發生奪命工業意外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對此表示心痛和震驚，促請當局全面檢討職業安全，並徹查意外原因，防止再有同類事情。



左圖戴安全帽的工人為死者胞弟，右圖紅色外套男子為死者父親。（馬耀文攝）

茹父受訪時指，兒子今年37歲，名為茹開洋，任職工地維修十多年，已達師傅級，月入約3萬多元，與妻子育有兩名年幼子女。開洋四口子、偕父母及胞弟共七人，同住梨木樹邨公屋單位。茹父續稱，媳婦是家庭主婦，開洋則是家庭經濟支柱，突然遭遇橫禍，遺下孤兒寡婦，境況堪憐。

死者的妻子（米色衫）到醫院了解情況。（鄭嘉惠攝）

蕭倩文稱，今日工業意外的男死者與妻子育有兩名年幼子女，分別讀小學和未入學。死者隸屬維修部，負責檢查防撞板，事發時正為防撞板充氣做壓力測試，其間突然爆炸。據知死者胞弟在同一地盤工作，只是工種不一樣。

工權會其後發新聞稿補充，職員正陪同家屬面對，並將繼續跟進及作出適切協助。對於繼星期一何文田嘉道理道、星期二油塘東源街後，連續第三日再有致命意外，工業傷亡權益會深感震驚及憤怒，要求勞工處嚴正嚴正及徹查各宗意外，如有人違反安全條例，必須檢控。

現場遺下疑是出事的防撞緩衝板，旁邊有風煤樽等工具。（黃偉民攝）