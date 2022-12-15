碼頭防撞緩衝板氣體爆炸釀一死　專家：疑泵過量氣體或涉操作失誤

葵涌貨櫃碼頭一名男工人今早（15日）為船隻防撞緩衝板進行壓力測試，注入氣體期間突然發生氣體爆炸，男工登時被強大氣流飛彈兩層樓高、至10多米外，墮地重傷昏迷，送院搶救證不治，現場亦有一名男工人被碎片擊中受傷，可見爆炸力強勁。

香港工程師學會專家司徒家成接受《香港01》訪問，指防撞緩衝板供龐大貨櫃船在碼頭埋岸時，提供緩衝卸力作用。緩衝板結構複雜，使用前需進行「試漏」測試，以確保海水不會從外滲入。而測試過程，需將低壓縮氣體注入緩衝板夾層，懷疑人為操作失誤，將過量氣體泵入引致爆炸。不過，他指目前只看過相關圖片，認為意外真正成因仍有待調查確實。



香港工程師學會專家司徒家成分析事故成因。（資料圖片 / 余俊亮攝）

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成表示，船隻防撞緩衝板一般放在貨櫃碼頭停泊位，供4萬噸排水量以上的貨櫃船埋岸時，提供緩衝卸力作用，以致碰撞時不會產生火花，船身不會變形。

而防撞緩衝板一般的構造，內層由俗稱「豆腐格」的鐵架作支撐，再加鐵板燒焊，外層再由高密度塑膠包裹。由於緩衝板由鐵鏈吊着，在岸邊固定，會受潮漲影響，並會浸在水中。緩衝板在使用前，需進行「試漏」工程，從外泵氣增壓，以測試焊縫接合位會否漏氣，海水能否從外邊滲入。

司徒家成指，一般「試漏」測試，都是以低壓縮氣體，約0.2巴的壓力，將氣體注入緩衝板夾層，慢慢增壓，這種方法一般不會製造如此大的氣流，能將工人飛彈至10米外。另一是氣密測試，其壓力為7巴。而事故中，氣體發生爆炸的原因，懷疑應是壓力過高，不排除是人為操作失誤，突然將壓縮氣體大幅增壓高過7巴，才會產生出如此強烈的爆破。

而另一種方法，則使用風煤樽，由乙炔(C₂H₂)混合氧氣產生的氣體，注入緩衝板夾層。不過，這種做法會使氣壓十分不穩定， 正常情況下不會使用。而且在「試漏」工程進行期間，工人不應站在「試漏」物件上，可在附近向它灑梘水，觀察會否出現泡泡，便能知道物件是否密封。司徒家成看過相關圖片，指仍未能肯定意外成因，有待調查確實。