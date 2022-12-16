洪水橋田心村一家三口燒炭亡　疑有人投資股票失利欠債

洪水橋發生燒炭自殺案。凌晨零時許，據報當局接獲報案人求助，指其住在田廈路田心村一所村屋的親友，懷疑在屋內企圖自殺。救援人員接報趕至現場，在涉案村屋內發現3名人士昏迷不醒，經檢查後證實3人均已明顯死亡。據悉，現場亦發現燒過的炭，疑與案有關。警方介入調查。



據了解，死者為一對年約70歲夫婦、及其一名年約40歲的女兒。他們3人租住上址村屋地下單位，上址為3房間格。據知他們一名親友，於12月14日接獲事主「唔開心」的訊息，昨晨（15日）曾致電他們，仍有回覆。惟至昨晚未能聯絡，親友立即前往上述單位了解，但無人應門，卻嗅得燒炭的氣味，大驚報案求助。消防及救護到場時，發現室內有煙冒出，立即打爆窗戶通風，並進入單位救人。惟3名事主被發現時，已返魂無術。3人躺在其中一個房間的同一張床上，初步相信事件屬「協同自殺」。警方正了解其尋死原因，現場留有遺書。

消息稱，父已退休、母任職清潔工人，女兒則任職售貨員。據知有人有投資股票習慣，但近日投資失利「損手」，欠下數十萬元債務。不排除因此尋短。

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醫院管理局精神健康專線：24667350

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