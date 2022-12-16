東涌車禍｜目睹兩工人失去知覺　巴士乘客：唔覺架車有減慢或剎車

今日（16日）上午9時18分，東涌裕東路近東涌交滙處發生奪命車禍，當中涉及龍運巴士、密斗貨車及客貨車三車相撞，造成2死10傷，死者包括密斗貨車及客貨車司機。有肇事龍運巴士乘客憶述，意外事出突然，當時巴士車速很快，感覺不到巴士曾有減慢或煞車，亦有受傷清潔工人表示，事發他正在休息，突然聽到巨響，巴士撞至，他隨即向前仆，頭撞傷流血，並形容當時的撞擊力很大。



乘坐在肇事龍運巴士下層右方的佘先生憶述，當時巴士正在直路行駛，他準備下車，在看電話之際，巴士突然撞上前面密斗貨車，他的頭撼到巴士的落車鐘繼而受傷，他指：「唔覺得架車（巴士）有想減慢或者煞車，完全冇呢個感覺，係好突然個下」。

意外後，佘先生在車內看到有兩個穿反光背心的清潔工人倒臥在地，彷似失去知覺。他指意外發生後，巴士內情況混亂，乘客以長者居多，當中包括一名孕婦。

肇事龍運巴士車頭被撞至變形，擋風玻璃破裂。

清潔工伍先生指，當時在事發路段與其他工友清理雜草，因已工作一段時間，他與部分工友上車飲水，其他工友則在路旁休息，突然聽到巴士「砰」的一聲撞至，他隨即向前仆，頭部撼傷流血，他形容當時的撞擊力很大。

伍先生事發時與部分工友在車上飲水，巴士突然「砰」的一聲撞至，他隨即向前仆，頭部撼傷流血，形容當時的撞擊力很大。

事發時，密斗貨車和客貨車一前一後停泊在裕東路左邊行車線，有清潔工在路旁工作。其後，一輛龍運巴士失控撞到密斗貨車，密斗貨車被推前撞向客貨車，有人被困車底。



大批消防及救護員在場救援，並在密斗貨車車尾發現64歲密斗貨車司機，證實他當場死亡，其後在密斗貨車右前轆救出一人，部份傷者即場接受包紮，分別送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院治理。警方稱，64歲密斗貨車司機當場不治，52歲客貨車司機重傷送院，經搶救後證實不治，另外10名傷者包括3男7女，其中一名女傷者送院時昏迷。